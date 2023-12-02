اليمن تشارك في اجتماع للإنتربول الدولي

السبت 02 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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شاركت اليمن في الدورة الـ91 للإنتربول الدولي ومناسبة مرور 100 عام على تأسيسه في النمسا.

ترأس وفد بلادنا اللواء الدكتور فايز غلاب المفتش العام، وتمثلت البعثة الدبلوماسية لبلادنا في فيينا بسفير بلادنا الممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا السفير هيثم شجاع الدين بالإضافة إلى الأستاذ عبدالملك الشبيبي نائب السفير والعميد الدكتور عبدالخالق الصلوي مدير عام التعاون الدولي.

وأجرى وفد بلادنا بالإضافة إلى الاجتماعات الرسمية العديد من اللقاءات الجانبية مع وفود عدد من الدول ، كما تم لقاء رئيس منظمة الإنتربول ومدير الربط والتشبيك في المنظمة.

وقدم وفد اليمن العديد من المداخلات المتعلقة بدور الإنتربول الدولي في مكافحة الجريمة.

و تضمن الحفل الذي أقيم في المؤتمر الخاص به تنويهًا بدور النمسا في تأسيس الإنتربول، على مدى أربعة أيام متوالية 28نوفمبر- 1 ديسمبر، وتمت مناقشة الخطط والاستراتيجيات في الاجتماعات التي حضرها الأعضاء البالغ 196 دولة.

وتطرقت النقاشات إلى رؤية الإنتربول لعام 2030 ودوره في تتبع المجرمين وتطوير قواعد البيانات والتركيز على الجانب الرقمي وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.