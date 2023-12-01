الأحزاب اليمنية تغييب المكونات الوطنية في صنع التوافقات سعي وراء سراب وتشجيع الحوثيين مليشيا الحوثي تقول إن هناك اتفاقا وشيكا للأزمة اليمنية بعد أشهر من المفاوضات مع السعودية مليشيا الحوثي تشيع خمسة من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية منع راكب أسترالي من صعود الطائرة بسبب قميص داعم لفلسطين خوفاً من عملية إنزال أميركية لاستعادتها.. اجراءات حوثية جديدة بشأن سفينة «غالاكسي» خبير عسكري :الاحتلال يخطط لهجوم مزدوج في غزة وهذه ملامحه أردوغان: الاحتلال يرتكب جريمة حرب في غزة.. يجب محاسبته الحوثي ينفق 70 مليون دولار لدعم الأتباع وتغذيتهم القسام تقصف قلب الكيان الصهيونى وتكشف ما فعلته بتجمعات لقوات الاحتلال وقوة راجلة شمال غزة وجنوبها الأمم المتحدة تأسف بشدة لانهيار الهدنة في غزة
قالت الأحزاب السياسية اليمنية، إنها غُيبت من المشاركة في صنع التوافقات السلام في اليمن، محذرا من أن ذلك لن يفضي إلى سلام حقيقي ومستدام.
وأفاد التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، أن تغييب المكونات الوطنية في صنع التوافقات سعي وراء سراب وتشجيع الحوثيين للتنصل من السلام الحقيقي الذي يستعيد الدولة.
وأضاف تحالف الأحزاب اليمنية في البيان الذي صدر بمناسبة العيد 56 للاستقلال، أن أي جهود إقليمية أو دولية أو أمميه لا ترتكز على مشاركة القوى الوطنية الحقيقية المعبرة عن الكتلة الشعبية لن تنجح وستهدر المزيد من الفرص.
ونبه من ضياع تلك الفرص "سيجلب مزيداً من المآسي على شعبنا وعلى الاقليم وعلى الأمن العالمي".
وقال تحالف الأحزاب اليمنية إن أي مفاوضات لن يكتب لها النجاح ما لم تكن مستندة إلى أهم مرتكزات الحل السلمي الذي يحفظ المركز القانوني للدولة، وإن أي سلام لن يكون شاملاً وعادلاً ومستداماً ما لم يكن وفق المرجعيات الثلاث.