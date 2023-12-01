الأحزاب اليمنية تغييب المكونات الوطنية في صنع التوافقات سعي وراء سراب وتشجيع الحوثيين

الجمعة 01 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قالت الأحزاب السياسية اليمنية، إنها غُيبت من المشاركة في صنع التوافقات السلام في اليمن، محذرا من أن ذلك لن يفضي إلى سلام حقيقي ومستدام.

وأفاد التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، أن تغييب المكونات الوطنية في صنع التوافقات سعي وراء سراب وتشجيع الحوثيين للتنصل من السلام الحقيقي الذي يستعيد الدولة.

وأضاف تحالف الأحزاب اليمنية في البيان الذي صدر بمناسبة العيد 56 للاستقلال، أن أي جهود إقليمية أو دولية أو أمميه لا ترتكز على مشاركة القوى الوطنية الحقيقية المعبرة عن الكتلة الشعبية لن تنجح وستهدر المزيد من الفرص.

ونبه من ضياع تلك الفرص "سيجلب مزيداً من المآسي على شعبنا وعلى الاقليم وعلى الأمن العالمي".

وقال تحالف الأحزاب اليمنية إن أي مفاوضات لن يكتب لها النجاح ما لم تكن مستندة إلى أهم مرتكزات الحل السلمي الذي يحفظ المركز القانوني للدولة، وإن أي سلام لن يكون شاملاً وعادلاً ومستداماً ما لم يكن وفق المرجعيات الثلاث.