الأحزاب اليمنية تغييب المكونات الوطنية في صنع التوافقات سعي وراء سراب وتشجيع الحوثيين مليشيا الحوثي تقول إن هناك اتفاقا وشيكا للأزمة اليمنية بعد أشهر من المفاوضات مع السعودية مليشيا الحوثي تشيع خمسة من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية منع راكب أسترالي من صعود الطائرة بسبب قميص داعم لفلسطين خوفاً من عملية إنزال أميركية لاستعادتها.. اجراءات حوثية جديدة بشأن سفينة «غالاكسي» خبير عسكري :الاحتلال يخطط لهجوم مزدوج في غزة وهذه ملامحه أردوغان: الاحتلال يرتكب جريمة حرب في غزة.. يجب محاسبته الحوثي ينفق 70 مليون دولار لدعم الأتباع وتغذيتهم القسام تقصف قلب الكيان الصهيونى وتكشف ما فعلته بتجمعات لقوات الاحتلال وقوة راجلة شمال غزة وجنوبها الأمم المتحدة تأسف بشدة لانهيار الهدنة في غزة
قالت جماعة الحوثي، إن هناك اتفاقا وشيكا للأزمة اليمنية بعد أشهر من المفاوضات مع السعودية والزيارات المتبادلة بين الرياض وصنعاء بوساطة عمانية.
واتهم المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام في مقابلة مع آر تي الروسية، السعودية وواشنطن بتأخير الاتفاق والمماطلة في محاولة لكسب الوقت.
وأكد أن العملية السياسية وصلت إلى إطار متقدم، مشيرا إلى أن مسار التفاوض مع السعودية مستمر وفقا لخارطة الطريق، إضافة إلى خفض التصعيد