مليشيا الحوثي تقول إن هناك اتفاقا وشيكا للأزمة اليمنية بعد أشهر من المفاوضات مع السعودية

الجمعة 01 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قالت جماعة الحوثي، إن هناك اتفاقا وشيكا للأزمة اليمنية بعد أشهر من المفاوضات مع السعودية والزيارات المتبادلة بين الرياض وصنعاء بوساطة عمانية.

واتهم المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام في مقابلة مع آر تي الروسية، السعودية وواشنطن بتأخير الاتفاق والمماطلة في محاولة لكسب الوقت.

وأكد أن العملية السياسية وصلت إلى إطار متقدم، مشيرا إلى أن مسار التفاوض مع السعودية مستمر وفقا لخارطة الطريق، إضافة إلى خفض التصعيد