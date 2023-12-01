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مليشيا الحوثي تشيع خمسة من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية

الجمعة 01 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات
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شيعت جماعة الحوثي، خمسة من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية، يعتقد أنهم سقطوا في معارك مع القوات الحكومية.

وقالت وكالة (سبأ) التابعة للحوثيين، إن جرى يوم أمس الخميس، في صنعاء، تشييع جثامين، خمسة من مقاتلي الجماعة، أحدهم يحمل رتبة مقدم وأربعة برتبة ملازم.

وذكرت الوكالة إلى أن هؤلاء " قتلوا وهم يؤدون واجبهم" في إشارة إلى مواجهات مع القوات الحكومية. 

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