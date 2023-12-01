خوفاً من عملية إنزال أميركية لاستعادتها.. اجراءات حوثية جديدة بشأن سفينة «غالاكسي»

الجمعة 01 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - العربية نت

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خشية عملية إنزال أميركية لاستعادتها، استقدمت جماعة الحوثي قوات واستحدثت تحصينات بحرية عسكرية لحماية سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المحتجزة لديها في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ونشرت شركة "ماكسار" (Maxar) الأميركية غير الحكومية، صورة ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، أظهرت تواجد لنش حربي بحري وزورق بحري تابعين للحوثيين بالقرب من سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" بشكل دائم لحمايتها.

ونقلت وسائل إعلام يمنية، أن جماعة الحوثي استحدثت تحصينات بحرية حربية ووحدة عسكرية حول سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المختطفة والمناطق المحيطة بها لحمايتها وسط مخاوف حوثية من عملية إنزال أميركية أو إسرائيلية لاستعادتها.

وكان الحوثيون قد قاموا بتحريك سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" وتبديل موقعها للمرة الثالثة على التوالي خلال الأسبوع الأول من احتجازها.

وأفادت المصادر أن الحوثيين نقلوا السفينة إلى ميناء الحديدة، ثم قاموا لاحقا بنقلها إلى قرب الناقلة البديلة لخزان صافر بميناء الصليف، ثم نقلتها، الثلاثاء، إلى خليج ديقنوا في مياه ساحل جزيرة رأس عيسى شمال محافظة الحديدة.

وترسو سفينة "غالاكسي ليدر" حاليا في ميناء رأس عيسى شمال الحديدة، تحديدا في خليج ديقنوا، وهي منطقة ذات عمق بحري بالقرب من خزان "صافر" النفطي ومصافي العيسي ومقابل الشركة اليمنية لتكرير السكر، وشرق مرفأ الصيادين، بحسب "وكالة خبر".

وكانت جماعة الحوثي اختطفت سفينة الشحن اليابانية "غالاكسي ليدر" Galaxy Leader والمملوكة جزئياً للملياردير الإسرائيلي أبراهام أونغار في البحر الأحمر، واقتادتها إلى سواحل محافظة الحديدة، بزعم نصرتها لفلسطين.