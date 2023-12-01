القسام تقصف قلب الكيان الصهيونى وتكشف ما فعلته بتجمعات لقوات الاحتلال وقوة راجلة شمال غزة وجنوبها

الجمعة 01 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة في بيان لها عبر قناتها على تطبيق تلغرام أنها استهدفت تل أبيب بوابل من الصواريخ، كما استهدفت تجمعات للقوات الاحتلال الإسرائيلية شمال غزة وجنوبها.



وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي “AWP” فقد تم إطلاق رشقة صاروخية تجاه إسرائيل مساء اليوم الجمعة، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن صفارات الإنذار دوت بوسط إسرائيل.

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تفعيل صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة منها اللد والرملة.

– القسام تقصف تل أبيب

من جانبها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على تلغرام: إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على ما وصفتها بأنها “المجازر” الإسرائيلية بحق المدنيين.

وفي وقتٍ سابقٍ، قالت القسام: إنها قصفت تجمعات للقوات الإسرائيلية في مدينة غزة، في حين أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالمدينة.

وذكرت كتائب القسام في حسابها على تلغرام أنها استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية في شمال مدينة غزة وجنوبها “بعشرات قذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى في بيت حانون في شمال قطاع غزة بأربع قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.

أما سرايا القدس، لجناح العسكري للجهاد أعلنت سرايا القدس أنها تجدد قصفها لمستوطنة كيسوفيم في غلاف غزة برشقة صواريخ.

كما قالت على تلغرام: إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الرنتيسي بحي النصر في مدينة غزة.

ومنذ صباح اليوم، تجدد القتال والقصف بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة بضراوة في أنحاء قطاع غزة.



ويتواصل منذ صباح الجمعة القصف الصهيوني على قطاع غزة موقعاً مزيداً من القتلى والجرحى، بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعاً بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أشرف القدرة، قال في بيان: إن حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت “منذ انتهاء الهدنة صباح هذا اليوم إلى 109 شهيداً ومئات الجرحى حتى اللحظة”.

وقال صحافيون في وكالة فرانس برس: إن الجرحى يتدفقون على المستشفيات المكتظة، بينما يقوم السكان بالتبرع بدمائهم.

وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.