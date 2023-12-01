الحوثي ينفق 70 مليون دولار لدعم الأتباع وتغذيتهم القسام تقصف قلب الكيان الصهيونى وتكشف ما فعلته بتجمعات لقوات الاحتلال وقوة راجلة شمال غزة وجنوبها الأمم المتحدة تأسف بشدة لانهيار الهدنة في غزة تقرير: انشقاق كبير داخل إدارة بايدن بسبب دعم الاحتلال تزامنا مع تجدد العدوان الإسرائيلي..آلاف الأردنيين يتظاهرون في عمان دعما لغزة مئات الشهداء والمصابين في غزة منذ نهاية الهدنة يضم 3000 آلاف سجين.. تقرير أممي يفضح أخطر سجون الحوثي في صنعاء وأشدها رعباً - قصص تعذيب لاتصدّق اهانة محاميتين من قاض في صنعاء والنقابة تدين كشف عن إسم القاضي الذي أقر حكم الإعدام.. تقرير دولي يكشف تفاصيل جديدة عن جريمة الحوثي الارهابية بحق 10 من أبناء تهامة بينهم قاصر عملاق البحث غوغل يسعى الى دفع أكثر من 26 مليار دولار لإخفاء سر عن مستخدميه
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه “يأسف بشدة” لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. وعبر حسابه في منصة “إكس”، عبّر غوتيريش عن أمله في العودة إلى الهدنة الإنسانية.
وقال، إن “العودة إلى الأعمال العدائية تظهر فقط مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي”.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “ما زلت آمل في أن يكون من الممكن تجديد الهدنة التي تم التوصل إليها” في 24 نوفمبر بوساطة قطرية مصرية”. وشدد غوتيريش على أن “العودة إلى الأعمال العدائية تُظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي”.
واستأنف الاحتلال عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، فور انتهاء الهدنة المؤقتة، واستهدف منذ الصباح مناطق متفرقة شمال القطاع ووسطه وجنوبه، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وصباح الجمعة انتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع التي أنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.