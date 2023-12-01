الأمم المتحدة تأسف بشدة لانهيار الهدنة في غزة

الجمعة 01 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه “يأسف بشدة” لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. وعبر حسابه في منصة “إكس”، عبّر غوتيريش عن أمله في العودة إلى الهدنة الإنسانية.

وقال، إن “العودة إلى الأعمال العدائية تظهر فقط مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “ما زلت آمل في أن يكون من الممكن تجديد الهدنة التي تم التوصل إليها” في 24 نوفمبر بوساطة قطرية مصرية”. وشدد غوتيريش على أن “العودة إلى الأعمال العدائية تُظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي”.

واستأنف الاحتلال عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، فور انتهاء الهدنة المؤقتة، واستهدف منذ الصباح مناطق متفرقة شمال القطاع ووسطه وجنوبه، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وصباح الجمعة انتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع التي أنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.