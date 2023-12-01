تزامنا مع تجدد العدوان الإسرائيلي..آلاف الأردنيين يتظاهرون في عمان دعما لغزة

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شارك آلاف الأردنيين في مسيرة شعبية، للجمعة الثامنة على التوالي؛ دعما لقطاع غزة، وتنديدا بتجدد عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأناضول، أن المسيرة انطلقت بعد صلاة الظهر من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، وصولا إلى ساحة النخيل. وانتظمت المسيرة بدعوة من الحركة الإسلامية التي تضم جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي، تحت عنوان “لبيك يا غزة”.
وهتف المشاركون “محمد ضيف يا قائد أركان، بدنا نزلزل هالكيان” و”فلسطين عربية ما تقبل قسمة اثنين” و”بالروح بالدم نفديك يا أقصى” و”سيري سيري يا حماس، أنت مدفع واحنا رصاص”.
كما رفعت المسيرة لافتات كتب عليها “لبيك يا غزة، فلسطين ستنتصر” و”عالم ظالم، عالم بلا إنسانية” و”ما دام على الأرض مقاوم، قيد السجان زائل”، و”المقاومة خيارنا”. ورغم استمرار الفعاليات الأردنية الداعمة لقطاع غزة منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر، إلا أن مسيرة اليوم تأتي بالتزامن مع انتهاء هدنة مؤقتة، واستئناف العدوان العسكري على القطاع، والذي تسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى بعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة