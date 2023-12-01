مئات الشهداء والمصابين في غزة منذ نهاية الهدنة

الجمعة 01 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إنّ 110 شهداء ارتقوا اليوم الجمعة 1 ديسمبر منذ نهاية الهدنة، إضافة إلى مئات المصابين.

وارتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بداية العدوان إلى أكثر من 15 ألفا من بينهم 6150 طفلا و4 آلاف امرأة وأكثر من 30 ألف مصاب، فضلا عن 6500 مفقود تحت الركام مصيرهم مجهول.

ومن بين الشهداء، قتل الاحتلال 3 صحفيين لترتفع حصيلة ضحايا العدوان من الصحفيين إلى 73 صحفيّا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما كشف المتحدّث باسم المكتب الإعلامي حجم الدمار الذي لحق البنية التحتية، حيث توقّف 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن العمل، إضافة إلى 250 ألف وحدة سكنية دُمّرت بشكل جزئي، وفقدت أكثر من 50 ألف أسرة بيتها.

وناشدت الجهات الحكومية في غزة المنظمات الدولية إلى الإسراع بإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى القطاع، حيث يحتاج إلى 1000 شاحنة مساعدات ومليون لتر من البنزين يوميّا.

وأضاف أنّ المساعدات التي دخلت إلى غزة خلال فترة الهدنة لا تتجاوز 1% من حاجة القطاع.

وجدّد الاحتلال قصفه قطاع غزة منذ انتهاء فترة الهدنة فجر اليوم، في اليوم الـ56 من الحرب.