اهانة محاميتين من قاض في صنعاء والنقابة تدين

الجمعة 01 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات

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تعرضت محاميتان للاهانة من قبل أحد القضاة الحوثيين بالعاصمة المحتلة صنعاء. وأدانت نقابة المحامين إهانة المحاميتين أزهار الشمري ونفيسة العذري وتطالب بالتحقيق ومحاسبة من يسئ للمحاميات اليمنيات.

وقالت النقابة إنها تلقت بلاغا يفيد شكوى المحاميتين بقيام القاضي الجحدري في محكمة جنوب شرق الأمانة بإهانتهما وطردهما من المحكمة وتوجيه الأمر للشرطة القضائية بإخراجهما من القاعة .

وبحسب شكوى المحامية أزهار الشمري الواردة بتاريخ 29 نوفمبر 2023م ومن قبلها شكوى المحامية نفيسة العذري بتاريخ 11 نوفمبر 2023م ,, تؤكد البلاغات شكاوى حول نفس القاضي المذكور أعلاه وبأنهما تعرضتا للإهانة والطرد من قاعة جلسات المحكمة والتقليل من الإحترام لمهنتهما ..

وأدانت النقابة هذه التصرفات غير اللائقة التي تسئ في المقام الأول إلى قدسية مهنة القضاء وتقلل من الاحترام لمنتسبي المهنة .

وتؤكد نقابة المحامين رفضها واستنكارها الشديدين لمثل هكذا تصرفات تعسفية بحق المحاميات .

واعتبرت النقابة هذا التصرف مخالفاً للقوانين بهدف ثني المحاميات عن القيام بواجبات مهنتهن السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات .

واستنكرت النقابة هذه التصرفات الخارجة عن القانون والتي تمثل تعدياً صارخاً على أصحاب مهنة المحاماة والمحاميات بشكل خاص والحط من احترامها رغم أن مهنة المحاماة بعراقتها تؤدي رسالتها السامية برعاية حسن سير المرفق القضائي وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته .

ودعت مجلس القضاء الأعلى بالتوجيه العاجل للتحقيق في هاتين الواقعتين ومحاسبة مرتكبي تلك الممارسات والتصرفات التعسفية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول لهُ نفسه إهانة المحاميات اليمنيات .