عملاق البحث غوغل يسعى الى دفع أكثر من 26 مليار دولار لإخفاء سر عن مستخدميه لماذا اقدمت السعودية على تمدد خفض إنتاجها النفطي بمعدل مليون برميل يومياً؟ رشاد العليمي في مؤتمر المناخ بدبي : التصدي لمخاطر التغير المناخي أمر في غاية التعقيد لقاءات رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش قمة المناخ بالإمارات مطار إسطنبول الدولي يتربع على مطارات أوروبا .. تفاصيل الأنظار صوب ديربي الرياض بين الهلال والنصر زفاف 216 عريساً وعروساً من الجرحى وأبناء الشهداء ومأرب تحتفي بهم.. شاهد صور وفيديوهات لاحرب ولا سلام في اليمن.. دراسة حديثة تحذر من استمرار الوضع الراهن وتكشف نتائجه الكارثية وتحدد من هو الطرف الخاسر؟ اختفاء صحفي في عدن منذ عشرة أيام مسؤول حكومي يحذر من خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي، على أجزاء من الشريط الساحلي
أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.
كما بيّن المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها