لقاءات رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش قمة المناخ بالإمارات

الجمعة 01 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الجمعة، عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الدول، والوفود المشاركة في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين الذي تستضيفه مدينة دبي.

والتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، والرئيس عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، والرئيس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والرئيس محمد ولد الغزواني رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية، وعددا اخر من رؤساء الوفود الشقيقة والصديقة.

وتطرقت اللقاءات الى النقاشات الجارية في إطار مؤتمر المناخ، والعلاقات الثنائية، ومستجدات الاوضاع اليمنية، والتطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.