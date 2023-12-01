لقاءات رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش قمة المناخ بالإمارات

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أجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الجمعة، عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الدول، والوفود المشاركة في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين الذي تستضيفه مدينة دبي.
والتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، والرئيس عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، والرئيس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والرئيس محمد ولد الغزواني رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية، وعددا اخر من رؤساء الوفود الشقيقة والصديقة.
وتطرقت اللقاءات الى النقاشات الجارية في إطار مؤتمر المناخ، والعلاقات الثنائية، ومستجدات الاوضاع اليمنية، والتطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.