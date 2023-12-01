مطار إسطنبول الدولي يتربع على مطارات أوروبا .. تفاصيل

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حل "مطار إسطنبول" الدولي في المركز الأول بين المطارات الأكثر ازدحاما في عموم أوروبا، بمتوسط رحلاته اليومية في الفترة بين 13 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وبحسب تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL)، الخميس، فإن متوسط رحلات مطار إسطنبول بلغ 1297 رحلة يوميًا.
وأظهر تقرير المنظمة، الذي يشمل الفترة الممتدة من 13 وحتى 19 نوفمبر الجاري، أن مطار إسطنبول كان الأكثر ازدحامًا بين المطارات في عموم أوروبا.
وجاء "مطار هيثرو"، بالعاصمة البريطانية لندن، في المركز الثاني بـ1254 رحلة يومية، تلاه "مطار سخيبول" بالعاصمة الهولندية أمستردام بـ1227 رحلة.