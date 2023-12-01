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الأنظار صوب ديربي الرياض بين الهلال والنصر

الجمعة 01 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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تنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة

تعليق: فارس عوض

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