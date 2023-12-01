زفاف 216 عريساً وعروساً من الجرحى وأبناء الشهداء ومأرب تحتفي بهم.. شاهد صور وفيديوهات

الجمعة 01 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقام المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، امس الخميس، حفل زفاف جماعي بمدينة مأرب، لـ 108 عريس من جرحى الجيش والمقاومة الشعبية وأبناء الشهداء الذين ارتقوا في جبهات الكرامة دفاعاً عن دينهم ووطنهم في مواجهة ميليشيا الحوثي .

وحضر حفل الزفاف الذي أقيم برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب اللواء سلطان بن علي العرادة، ممثلون عن السلطات المحلية في عدد من المحافظات وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة في الجيش، وقيادات عسكرية ومدنية، وجمع غفير من أحباء العرسان وأقربائهم، وسط مظاهر احتفالية كبيرة، ابتدأت بجلسة مقيل أعقبها حفلاً فنياً جماهيريا.

وفي كلمة له رحب رئيس المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء وعضو مجلس النواب الشيخ منصور الحنق، بالحاضرين في هذه الفعالية الاجتماعية التي تتزامن مع مناسبة الـ30 من نوفمبر، يوم جلاء آخر جندي بريطاني من البلاد، مهنئاً 216 عريساً وعروساً من أبناء الجيش والمقاومة الشعبية والذين يحتفلون اليوم بزفافهم متمنياً لهم سعادة دائمة.

وقال الحنق إن هذه الفعالية تأتي "ثمرة لإيماننا بتقدير جهود الأبطال، وإحياء لسنة التعاون في المجتمع"، مؤكدا على أهمية مثل هذه الأعمال الاجتماعية خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا.

واعتبر الشيخ الحنق إقامة هذه الفعالية في مارب التاريخ والحضارة التي احتضنت المقاومة من أول يوم في المعركة مع ميليشيا الحوثي، تأكيد على أن مارب بخير، وما تزال مبادرة في تقديم ورعاية ما ينفع الناس وكل ما له صلة بالحياة، في مقابل مشروع الموت الكهنوتي الحوثي.

من جانبه أشاد وكيل محافظة مارب الدكتور عبدربه مفتاح، بجهود القائمين على تنظيم هذا العرس البهيج، مهنئاً كل العرسان باكتمال فرحتهم الكبرى.

وقال إن "هذا الحفل رسالة لمليشيا الحوثي الإرهابية بأننا ماضون في احتفالاتنا الوطنية والفرائحية وستكتمل فرحتنا بتحرير العاصمة صنعاء". مؤكداً أهمية استمرار مثل هذه الاحتفالات التي من شأنها إحياء القيم المجتمعية الأصيلة وغرس روح التعاون بين أبناء المجتمع اليمني. معبراً عن شكره لكل من ساهم في إتمام هذا الحفل الكبير.

وانطلقت فعاليات الزفاف من الصالة الرياضية بمدينة مارب التي شهدت مقيلا بمشاركة الآلاف من المواطنين، تلقى فيه العرسان التهاني من المدعوين والقيادات المدنية والعسكرية وسط أجواء احتفالية بهيجة، أعقبه حفلاً فنياً وجماهيريا كبيرا مساء الخميس، تخللته عدد من الوصلات الغنائية والزوامل والقصائد الشعرية وغيرها.

فيديوهات من حفل الزفاف

https://youtu.be/Op-ZKjZdNrA?si=uC8LBA7FX51gqsO4