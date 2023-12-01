أمن حضرموت يضبط 5 مطلوبين في قضايا مختلفة

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ضبطت الأجهزة الأمنية 5 مطلوبين في قضايا مختلفة بمحافظة حضرموت الساحل شرقي اليمن.
وأشارت إلى أنها ضبطت الأربعاء 5 مطلوبين للاجهزة الامنية على خلفية قضايا مختلفة موضحة أن عملية الضبط جاءت في إطار ملاحقتها المطلوبين جنائيا واأمنيا وضمن الدوريات و الحملات والتحركات الأمنية التي نفذتها لتعزيز الأمن في المنطقة.
وأكدت أن الدوريات بلغت 18 دورية وتحرك في مهمة أمنية انعكست بإرساء الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع.