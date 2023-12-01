الإفريقي يستعيد لاعبيْن ويفقد خدمات أربعة أمام أكاديميكا الأنغولي

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يختتم النادي الإفريقي استعداداته لمباراة الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكاف الأحد المقبل، قبل السفر إلى أنغولا غدا الجمعة، لمواجهة نادي أكاديميكا.
واستعاد الإفريقي قائده وسام يحيى والمهاجم الجزائري الطيّب المزياني بعد تعافيهما من الإصابة، ليكونا على ذمة الإطار الفني.
في المقابل، سيغيب عن رحلة الإفريقي كل من المهاجم النيجيري كينغسلاي إيدو المعاقب بسبب الإنذار الثالث، والثلاثي غيث الصغيّر، وحسام السويسي وعلي العمري بسبب الإصابة.
ويعمل الإفريقي على العودة بنتيجة الفوز لتأكيد انتصار الجولة الأولى أمام دريمز الغاني وتصدّر مجموعته.
ومن المنتظر أن يسافر النادي الإفريقي في رحلة عادية غدا الجمعة، على أن تكون المباراة عشية الأحد بداية من الساعة الخامسة.