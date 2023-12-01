دوري الأبطال: الترجي والنجم يطاردان الانتصار

الجمعة 01 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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يستعد الترجي الرياضي لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة بالعاصمة التنزانية دار السلام بداية من الثانية بعد الزوال بإدارة الحكم السنغالي عيسى سي.

ويتطلع الترجي التونسي إلى صدارة المجموعة بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على النجم الساحلي بهدفين لصفر في ملعب رادس.

ويدخل الترجي المواجهة مكتمل الصفوف، باستثناء اللاعب أسامة السهيلي لاختيارات فنية، والمهاجم كيبا سوي لأسباب صحية. وسيواجه أبناء المدرّب طارق ثابت منافسا متمسكا بالفوز بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي.

وتعد المواجهة المنتظرة بين الترجي والهلال السوداني الـ11 تاريخيا، حيث التقى الفريقان سابقا في 10 مناسبات حقق فيها الترجي 6 انتصارات، وفاز الهلال في 3 لقاءات وانتهى لقاء وحيد بالتعادل. ولحساب المجموعة نفسها، سيكون النجم الساحلي مطالبا بالفوز وتعويض خسارة الجولة الأولى، عندما يستضيف بيترو أتليتكو الأنغولي في ملعب رادس مساء السبت 1 ديسمبر، بتحكيم رواندي بقيادة صامويل أوويكوندا.

ويتسلّح النجم بخبرته الإفريقية الواسعة وجماهيره العريضه ومواهب لاعبيه، لتحقيق فوز يعيده إلى السباق في مسيرة التأهل إلى ربع النهائي.

وكان المدرب عماد بن يونس قد صرّح في المباراة السابقة بأن فريقه قادر على التأهل، نظرا إلى ما قدمه من مؤشرات إيجابية أمام الترجي.

كما عبر بن يونس عن تقديره الفريق الأنغولي الذي يمتلك عدة لاعبين ممتازين ويسعى إلى تدعيم فوزه على الهلال السوداني، لاسيما أن النجم قد يكون منافسا مباشرا على التأهل في نهاية السباق.