بريطانيا ترسل سفينة حربية لتعزيز الأمن البحري

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عززت بريطانيا تواجدها البحري الإقليمي في الخليج بإرسال سفينة حربية جديدة إلى المنطقة.
وقالت الحكومة البريطانية، الخميس، إنها أرسلت السفينة “دايموند” التابعة للبحرية الملكية للمساهمة في تعزيز الأمن في الخليج والمحيط الهندي.
وذكرت بريطانيا أن السفينة الجديدة ستعمل على ردع التصعيد من جانب الجهات الخبيثة والمعادية التي تسعى إلى تعطيل الأمن البحري في إشارة ضمنية إلى مليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن.
وبحسب بيان الحكومة البريطانية، ستجري السفينة «دايموند» دوريات بحرية لضمان حرية الملاحة وطمأنة السفن التجارية وضمان التدفق الآمن للتجارة بحسب وزارة الدفاع البربطانية.
وقال وزير الدفاع غرانت شابس: «من المهم أن تعزز المملكة المتحدة وجودها في المنطقة للحفاظ على أمن بريطانيا ومصالحنا