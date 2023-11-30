مصر: المفاوضون يضغطون لتمديد هدنة غزة يومين آخرين

الخميس 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر اليوم الخميس 30 نوفمبر، أنّ مفاوضين مصريين وقطريين يضغطون من أجل تمديد جديد للهدنة في غزة لمدة يومين مع الإفراج عن مزيد من المحتجزين وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه الجهود في أعقاب تمديد الهدنة في اللحظة الأخيرة اليوم الخميس، ليوم سابع.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان، إنّ تمديد اليوم الخميس يشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين و30 أسيرا فلسطينيا، إضافة إلى توفير مستويات المساعدات الإنسانية نفسها كما كانت خلال الأيام الستة الماضية. وجاء في البيان أنّ مصر ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة وجنوبه.

واليوم، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، توصّل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى تمديد الهدنة ليوم إضافي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، إنّه تمّ “توصّل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية”، وذلك في إطار وساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة.

وأكد استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح مكتب رئيس وزراء الاحتلال أنّ القائمة الجديدة من الأسرى التي ستفرج عنهم حماس تشمل النساء والأطفال وفق الاتفاق، وبالتالي فإن الهدنة ستستمر. رويترز