ضمن اتفاق التبادل.. إسرائيل تفرج عن الأيقونة الفلسطينية عهد التميم

الخميس 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 127

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن الناشطة الفلسطينية البارزة عهد التميمي بين 30 سجينا أطلقت سراحهم في وقت مبكّر من اليوم الخميس 30 نوفمبر، في إطار الهدنة المؤقتة في غزة مع حركة “حماس”.

وألقت قوات الاحتلال في وقت سابق من هذا الشهر القبض على التميمي التي تعد في الضفة الغربية المحتلة بطلة وأيقونة نضال منذ أن كانت فتاة، للاشتباه في تحريضها على العنف، وفق توصيف الاحتلال .

ونفت والدتها هذا الادعاء وقالت إنه يستند إلى منشور مزيّف على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية قائمة بأسماء الفلسطينيين المفرج عنهم صباح اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني، وكان من بينهم عهد التميمي.

وقال مسؤول فلسطيني إنّه تمّ إطلاق سراحها بعد أن كانت محتجزة في سجن الدامون بالقرب من مدينة حيفا.

واشتهرت التميمي (22 عاما) سنة 2017 عندما صفعت جنديا إسرائيليا داهم قريتها “النبي صالح” في الضفة الغربية. وتحتج هي وآخرون منذ سنوات على مصادرة إسرائيل لأراض في المنطقة.

وبعد صفع الجندي، حكم على التميمي بالسجن ثمانية أشهر بعد إقرارها بالذنب في تهم مخفّفة شملت الاعتداء.

والتميمي واحدة من مئات في الضفة الغربية الذين جرى اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر. وبموجب هدنة كان من المفترض أن تنتهي الخميس، أطلقت إسرائيل سراح فلسطينيين من سجونها مقابل إطلاق حماس سراح أسرى من بين 240 احتجزتهم خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

أعلنت قطر فجر اليوم الخميس عن توصّل الجانبين الفلسطيني ممثلّا في حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، بعدما كانت حماس قد تحدّثت عن رفض إسرائيل تسلم محتجزين في اليوم السابع من الهدنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، إنّه تم “توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية”، وذلك في إطار وساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة.