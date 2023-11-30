الخميس 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_خاص

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شهدت محافظة مأرب اليوم الخميس العرس الجماعي الأكبر والأول إحتفاءً بزفاف 200 عريس وعروس من أبطال الجيش الوطني والمقاومة.

وفي العرس الذي نظمه المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء وحضره عدد كبير من القيادات العسكرية وقيادات السلطات المحلية بمختلف المحافظات، قال رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق:" ان اقامة العرس الأول ليؤكد ان مأرب بخير وانها راعية لكل خير، وهو رسالة للمجتمع أن مأرب الصمود يوماً تفرح ويوماً في الميدان تقاوم".

وأشار :" أن الفرحة الكبرى لن تكتمل حتى دخولنا صنعاء وتحرير اليمن أجمع من مليشيات الحوثي الإرهابية".

وقال الحنق:" العرسان الذي نحتفل بهم من ابطال المقاومة ورجال الجيش الوطني هم رواد المستقبل وصناعه بنضالهم وتضحياتهم وبالعلم والمعرفة"، مضيفاً:" واليوم يساهمون في صنع الجانب الاجتماعي من خلال اصرارهم على الاستمرار في بناء الحياة الطبيعية دون التأثر بظروف وارتدادات الحرب".

من جهته اعتبر وكيل أول محافظة مأرب - الدكتور عبد ربه مفتاح " إقامة العرس الجماعي الأكبر والأول من نوعه في مأرب دليلاً على صمود المحافظة ومن فيها، ورسالةً لمليشيات الحوثي أن الشعب اليمني ماضي قدماً في دحر الإنقلاب واستعادة الدولة".

وقال الوكيل:" ان هذه الفرحة الكبيرة تأتي استكمالاً لأعياد بلادنا بثورتي سبتمبر وإكتوبر "، مشيراً الى ان مصادفة إقامة العرس الجماعي بيوم 30 نوفمبر جلاء أخر جندي بريطاني من اليمن، رسالةً للداخل والخارج ان اليمنيين مستمرين في أفراحهم رغم الظروف الصعبة التي تواجه اليمن".

وأضاف مفتاح:" كما أن الفرحة التي نراها في عيون العرسان تدل على أن النصر قريب في دحر مليشيات الحوثي ".

وفي كلمة العرسان التي ألقاها العريس عبدالحكيم الشليف، اعتبر اقامة العرس الجماعي صورةً من صور التحدي والصمود في مواجهة الصعاب والتحديات".

وأضاف:" فيما نحن في زحمة أفراحنا وسرورنا فنحن ثابتون في مواقعنا ورباطنا نحرس الثغور ونحمي الوطن، كما لا تنسينا الافراح الصامدون في غزة"، موجهاً تحية كل العرسان من مأرب الصمود لأبطال غزة الذين يلقنون العدو الاسرائيلي الموت الزؤام".

وفي حفل العرس الجماعي الذي حضره جمع غفير من أهالي وأقارب وأصدقاء العرسان، قدمت عدد من الفقرات الفنية والقصائد الشعبية، كما القيت عدد من الكلمات اشادت في مجملها بمثل هكذا مبادرة تساهم في تسهيل الزواج للشباب، داعيةً لمزيداً من اقامة مثل هذه الفعاليات التي تجسد روح التعاون والتكاتف بين افراد المجتمع.