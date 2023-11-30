بيان مقتضب لـ بن سلمان يتحدث عن حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف أممى الفريق علي محسن الأحمر: العَلَمُ الذي رُفع في 30 من نوفمبر سيظل مرفرفاً في جغرافية الجمهورية اليمنية نجم الريال المشهور في الطريق على قائمة الأندية السعودية ميسي يصدم المذيع و يرفض المشاركة في برنامج تلفزيوني بسبب تواجد هذا الأسطورة لاول مرة غياب 5 نجوم كبار في موجهات غداً بين النصر والهلال السعدي رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينيةوالعمل العسكري غير مقبول والحل يجب أن يكون سياسيا لماذا جعلت الدوحة الرئيس الألماني ينتظر في امام سلم الطائرة قرابة نصف ساعة قبل استقباله؟ معظمهم أطفال.. مقتل وإصابة 6 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي عدن.. تدشين العمل بنظام إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية افتتاح صالة الترانزيت بمطار عدن
التقى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، لبحث الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد.
وقال بن سلمان في بيان مقتضب على منصة إكس بأنه التقى المبعوث الأممي لليمن، حيث استعرضا "جهود المملكة لدعم السلام وخارطة الطريق بين الأطراف اليمنية".
وأضاف بأن الجهود تهدف لـ "التوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يحقق السلام الشامل ويضمن استدامته".
وأمس الأربعاء، ختم المبعوث الأممي زيارته إلى سلطنة عمان بحث مع مسؤولين عمانيين ووفد جماعة الحوثي، في مسقط جهود السلام في اليمن.
وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان له إن غروندبرغ واصل هذا الأسبوع جهوده لتعزيز عملية السلام في اليمن أثناء زيارة إلى مسقط.
وذكر أن غروندبرغ ناقش مع محمد عبد السلام، المتحدث باسم جماعة الحوثي فرص تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة اليمنيين لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة، وتحقيق وقف إطلاق للنار على مستوى البلاد، بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه التقى بممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية اليمنية، لافتا إلى أن مجمل اللقاءات ركزت اللقاءات حول سبل التقدم نحو حل سياسي يعكس تطلعات وأولويات كافة مكونات المجتمع اليمني..