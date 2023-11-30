بيان مقتضب لـ بن سلمان يتحدث عن حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف أممى

الخميس 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - متابعات

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التقى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، لبحث الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد.

وقال بن سلمان في بيان مقتضب على منصة إكس بأنه التقى المبعوث الأممي لليمن، حيث استعرضا "جهود المملكة لدعم السلام وخارطة الطريق بين الأطراف اليمنية".

وأضاف بأن الجهود تهدف لـ "التوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يحقق السلام الشامل ويضمن استدامته".

وأمس الأربعاء، ختم المبعوث الأممي زيارته إلى سلطنة عمان بحث مع مسؤولين عمانيين ووفد جماعة الحوثي، في مسقط جهود السلام في اليمن.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان له إن غروندبرغ واصل هذا الأسبوع جهوده لتعزيز عملية السلام في اليمن أثناء زيارة إلى مسقط.

وذكر أن غروندبرغ ناقش مع محمد عبد السلام، المتحدث باسم جماعة الحوثي فرص تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة اليمنيين لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة، وتحقيق وقف إطلاق للنار على مستوى البلاد، بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه التقى بممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية اليمنية، لافتا إلى أن مجمل اللقاءات ركزت اللقاءات حول سبل التقدم نحو حل سياسي يعكس تطلعات وأولويات كافة مكونات المجتمع اليمني..