الفريق علي محسن الأحمر: العَلَمُ الذي رُفع في 30 من نوفمبر سيظل مرفرفاً في جغرافية الجمهورية اليمنية

الخميس 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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قال نائب رئيس الجمهورية السابق، الفريق علي محسن الأحمر، إن "العَلَمُ الذي رُفع في الثلاثين من نوفمبر سيظل مرفرفاً في جغرافية الجمهورية اليمنية من أقصاها إلى أقصاها".

وأضاف في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، "أهنئ جماهير شعبنا العظيم، بعيد الجلاء الـ56 الذي انعتق فيه وطننا الحبيب من الاستعمار الخارجي البغيض، بطرد آخر جندي مستعمر في 30 نوفمبر 1967م من مدينة عدن الباسلة".

وتابع: "كان ذلك اليوم الخالد، تتويجا لنضالات شعبنا في ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، اللتان انطلقتا شمالاً وجنوبا، للتحرر من الاحتلال والاستبداد والقضاء على مخلفاتهما".

وأردف: "ستبقى الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، مصدر إلهام لليمن واليمنيين في رفض الكهنوت ومقارعة كل أشكال الاستعباد والاستعمار، وسيبقى اليمن عزيزاً كريماً ما بقي متمسكاً بأهداف ثورته المباركة".

ويحتفل اليمنيون في ثلاثين نوفمبر من كل عام بعيد الجلاء، حين رحل آخر جندي بريطاني من مدينة عدن عام 1967م، بعد سنوات من الكفاح المسلح خاضه اليمينون في ثورتي 26 سبتمبر 62م، ضد الإمامة شمالا، و14 أكتوبر 63م ضد الاحتلال جنوبا.