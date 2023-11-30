الفريق علي محسن الأحمر: العَلَمُ الذي رُفع في 30 من نوفمبر سيظل مرفرفاً في جغرافية الجمهورية اليمنية نجم الريال المشهور في الطريق على قائمة الأندية السعودية ميسي يصدم المذيع و يرفض المشاركة في برنامج تلفزيوني بسبب تواجد هذا الأسطورة لاول مرة غياب 5 نجوم كبار في موجهات غداً بين النصر والهلال السعدي رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينيةوالعمل العسكري غير مقبول والحل يجب أن يكون سياسيا لماذا جعلت الدوحة الرئيس الألماني ينتظر في امام سلم الطائرة قرابة نصف ساعة قبل استقباله؟ معظمهم أطفال.. مقتل وإصابة 6 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي عدن.. تدشين العمل بنظام إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية افتتاح صالة الترانزيت بمطار عدن الأرجنتين الأولى عالميا.. ترتيب المنتخبات العربية في آخر تصنيف للفيفا
قال نائب رئيس الجمهورية السابق، الفريق علي محسن الأحمر، إن "العَلَمُ الذي رُفع في الثلاثين من نوفمبر سيظل مرفرفاً في جغرافية الجمهورية اليمنية من أقصاها إلى أقصاها".
وأضاف في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، "أهنئ جماهير شعبنا العظيم، بعيد الجلاء الـ56 الذي انعتق فيه وطننا الحبيب من الاستعمار الخارجي البغيض، بطرد آخر جندي مستعمر في 30 نوفمبر 1967م من مدينة عدن الباسلة".
وتابع: "كان ذلك اليوم الخالد، تتويجا لنضالات شعبنا في ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، اللتان انطلقتا شمالاً وجنوبا، للتحرر من الاحتلال والاستبداد والقضاء على مخلفاتهما".
وأردف: "ستبقى الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، مصدر إلهام لليمن واليمنيين في رفض الكهنوت ومقارعة كل أشكال الاستعباد والاستعمار، وسيبقى اليمن عزيزاً كريماً ما بقي متمسكاً بأهداف ثورته المباركة".
ويحتفل اليمنيون في ثلاثين نوفمبر من كل عام بعيد الجلاء، حين رحل آخر جندي بريطاني من مدينة عدن عام 1967م، بعد سنوات من الكفاح المسلح خاضه اليمينون في ثورتي 26 سبتمبر 62م، ضد الإمامة شمالا، و14 أكتوبر 63م ضد الاحتلال جنوبا.