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نجم الريال المشهور في الطريق على قائمة الأندية السعودية

الخميس 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 وجهت الأندية السعودية أنظارها إلى لاعب جديد في صفوف ريال مدريد في الموسم الحالي. ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، يحظى لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، باهتمام قوي من الدوري السعودي.

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم تقرر الإدارة بعد، فتح باب المفاوضات معه حتى الآن.

 وكشفت الشبكة الإسبانية، أن اللاعب وإدارة ريال مدريد على علم بالاهتمام السعودي، لكن فاسكيز لا يزال يمنح الأولوية للميرنغي، وينتظر حصوله على عقد جديد.

وأشارت إلى أن فاسيكز أحد اللاعبين المفضلين داخل صفوف الميرنغي، لذا فإن رحيله سيكون مؤثرا في غرفة تبديل الملابس.

وسبق أن ارتبط فاسكيز أيضا بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الشتوي المقبل

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