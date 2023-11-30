الفريق علي محسن الأحمر: العَلَمُ الذي رُفع في 30 من نوفمبر سيظل مرفرفاً في جغرافية الجمهورية اليمنية نجم الريال المشهور في الطريق على قائمة الأندية السعودية ميسي يصدم المذيع و يرفض المشاركة في برنامج تلفزيوني بسبب تواجد هذا الأسطورة لاول مرة غياب 5 نجوم كبار في موجهات غداً بين النصر والهلال السعدي رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينيةوالعمل العسكري غير مقبول والحل يجب أن يكون سياسيا لماذا جعلت الدوحة الرئيس الألماني ينتظر في امام سلم الطائرة قرابة نصف ساعة قبل استقباله؟ معظمهم أطفال.. مقتل وإصابة 6 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي عدن.. تدشين العمل بنظام إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية افتتاح صالة الترانزيت بمطار عدن الأرجنتين الأولى عالميا.. ترتيب المنتخبات العربية في آخر تصنيف للفيفا
وجهت الأندية السعودية أنظارها إلى لاعب جديد في صفوف ريال مدريد في الموسم الحالي. ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، يحظى لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، باهتمام قوي من الدوري السعودي.
وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم تقرر الإدارة بعد، فتح باب المفاوضات معه حتى الآن.
وكشفت الشبكة الإسبانية، أن اللاعب وإدارة ريال مدريد على علم بالاهتمام السعودي، لكن فاسكيز لا يزال يمنح الأولوية للميرنغي، وينتظر حصوله على عقد جديد.
وأشارت إلى أن فاسيكز أحد اللاعبين المفضلين داخل صفوف الميرنغي، لذا فإن رحيله سيكون مؤثرا في غرفة تبديل الملابس.
وسبق أن ارتبط فاسكيز أيضا بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الشتوي المقبل