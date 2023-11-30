ميسي يصدم المذيع و يرفض المشاركة في برنامج تلفزيوني بسبب تواجد هذا الأسطورة

الخميس 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، عرضا للظهور في برنامج خاص بدوري أبطال أوروبا، بثته شبكة "سي بي إس سبورتس" في ميامي مساء أمس الأربعاء. ووفقا لمقدمة البرنامج، الإعلامية كيت عبدو، فقد جاء رفض ميسي لأن مدافع ليفربول الأسبق وأسطورته، جيمي كاراغر، كان حاضرا في البرنامج.

وكشف كاراغر العام الماضي، أن ميسي أرسل له رسالة خاصة على "إنستغرام"، بعد أن انتقد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث وصفه الأسطورة الأرجنتينية بـ"الحمار".

ويبدو أن ميسي ليس مستعدا لمسامحة المدافع الدولي الإنجليزي السابق على انتقاداته السابقة، حيث رفض الجلوس في المكان نفسه الذي يتواجد فيه كاراغر. وقالت كيت عبدو في البرنامج أمس الأربعاء: "أنتم تعلمون أننا وجهنا دعوة رسمية إلى إنتر ميامي، وطلبنا من ميسي أن يحضر العرض، هل تعلمون ماذا كان الرد الرسمي؟".

وأضافت: "من الواضح أن ليونيل ميسي لن يحضر في أي برامج تلفزيونية يكون جيمي كاراغر جزءا منها".

ومن جانبه، قال كاراغر إنه يعتبر رفض ميسي الحضور للبرنامج بمثابة "تذكرة للشهرة" بالنسبة للاعب الإنجليزي السابق، قبل أن يسأل الجمهور عما إذا كانوا يفضلون مشاركته في البرنامج بدلا من النجم الأرجنتيني.

يذكر أن ميسي رحل عن باريس سان جيرمان في يونيو الماضي دون أن يساعد الفريق الباريسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. ووقع النجم الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي الماضي مع إنتر ميامي الأمريكي حيث يتألق في صفوفه بشكل لافت