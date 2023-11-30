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لاول مرة غياب 5 نجوم كبار في موجهات غداً بين النصر والهلال السعدي

الخميس 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 يغيب خمسة لاعبين عن المواجهة المرتقبة غدا الجمعة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض لحساب المرحلة الـ15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

واللاعبون الخمسة كلهم يمثلون الهلال وسيغيبون بسبب الإصابة وهم، البرازيلي نيمار، والحارس محمد العويس، والظهير الأيسر ياسر الشهراني، وناصر الدوسري، والمدافع حسان تمبكتي.

في المقابل، تأكدت جاهزية كل لاعبي النصر لمواجهة الغد، وبالأخص قائد الفريق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما شارك في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

 وكان رونالدو تعرض للإصابة في مباراة النصر وبرسيبوليس الإيراني، الاثنين الماضي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.

ولم يكمل البرتغالي تلك المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في الرياض وانتهت بالتعادل السلبي، وخرج في الدقيقة 78 متأثرا بإصابة في رقبته تعرض لها بعد التحامه مع حارس الفريق الإيراني خلال محاولته الارتقاء للحصول على إحدى الكرات.

وستكون مواجهة الغد مهمة جدا للفريقين، إذ يتصدر الهلال حاليا ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه النصر

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