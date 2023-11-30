لماذا جعلت الدوحة الرئيس الألماني ينتظر في امام سلم الطائرة قرابة نصف ساعة قبل استقباله؟

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اضطر الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، لدى وصوله إلى قطر، الأربعاء، للانتظار في الطائرة لنحو نصف ساعة، قبل أن يغادرها، لعدم وجود أي مسؤول قطري في استقباله.
وأظهرت مشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، شتا ينماير وهو يقف عند باب الطائرة، عاقداً ذراعيه.
وتم تفسير هذا الموقف على أنه ربما ردة فعل من قطر على سياسة ألمانيا حيال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
أما زوجة شتاينماير، إلكه بودنبندر، والوفد المرافق، فقد نزلوا من الطائرة في وقت سابق.
وبعد أن استقبله سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، وصل الرئيس الألماني في الوقت المحدد للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.