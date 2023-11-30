ميسي يصدم المذيع و يرفض المشاركة في برنامج تلفزيوني بسبب تواجد هذا الأسطورة لاول مرة غياب 5 نجوم كبار في موجهات غداً بين النصر والهلال السعدي رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينيةوالعمل العسكري غير مقبول والحل يجب أن يكون سياسيا لماذا جعلت الدوحة الرئيس الألماني ينتظر في امام سلم الطائرة قرابة نصف ساعة قبل استقباله؟ معظمهم أطفال.. مقتل وإصابة 6 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي عدن.. تدشين العمل بنظام إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية افتتاح صالة الترانزيت بمطار عدن الأرجنتين الأولى عالميا.. ترتيب المنتخبات العربية في آخر تصنيف للفيفا قتلى إسرائيليين بينهم حاخام.. تفاصيل عملية نوعية مفاجئة للإحتلال في قلب القدس صحيفة إسرائيلية تكشف عن خطة للكونغرس الأمريكي لإغراء دول عربية كبرى
أعلن المرصد اليمني للألغام، مقتل وإصابة ستة مدنيين معظمهم من الأطفال، في انفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي في محافظتي الجوف وتعز.
وقال المرصد إن الطفلين (كهلان حسن العليي، وعلي عبدالرزاق العليي) قتلا، وأصيب طفلين شقيقين (زيد وهناء عبدالرزاق العليي) بالإضافة إلى إصابة أمهما بجروح خطيرة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة جلبها أحد الأطفال إلى المنزل وقيامه بالعبث بها، قرية "الفاية" مديرية خب والشعف بالجوف.
وذكر المرصد الحقوقي أن الرجل المسن (رشيد عبدالخالق مرشوش - في العقد السادس من عمره) قتل نتيجة إنفجار لغم أرضي للحوثيين اثناء عودته من التسوق على متن دابة (حمار) في طريق "الخزجة" بقرية العذير عزلة الأعبوس بمديرية منطقة حيفان بريف محافظة تعز.
وتسببت الألغام ومخلفات الحرب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، في العديد من المحافظات.