معظمهم أطفال.. مقتل وإصابة 6 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي

الخميس 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن المرصد اليمني للألغام، مقتل وإصابة ستة مدنيين معظمهم من الأطفال، في انفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي في محافظتي الجوف وتعز.

وقال المرصد إن الطفلين (كهلان حسن العليي، وعلي عبدالرزاق العليي) قتلا، وأصيب طفلين شقيقين (زيد وهناء عبدالرزاق العليي) بالإضافة إلى إصابة أمهما بجروح خطيرة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة جلبها أحد الأطفال إلى المنزل وقيامه بالعبث بها، قرية "الفاية" مديرية خب والشعف بالجوف.

وذكر المرصد الحقوقي أن الرجل المسن (رشيد عبدالخالق مرشوش - في العقد السادس من عمره) قتل نتيجة إنفجار لغم أرضي للحوثيين اثناء عودته من التسوق على متن دابة (حمار) في طريق "الخزجة" بقرية العذير عزلة الأعبوس بمديرية منطقة حيفان بريف محافظة تعز.

وتسببت الألغام ومخلفات الحرب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، في العديد من المحافظات.