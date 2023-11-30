افتتاح صالة الترانزيت بمطار عدن

الخميس 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 427

أفتتح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد، اليوم الخميس ومعه المنسق المقيم للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، صالة الترانزيت بمطار عدن الدولي، بعد ترميمها وتجهيزها بدعم من برنامج الأغذية العالمي.

واستمع رئيس الهيئة والمنسق الأممي، بحضور رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، من القائم بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري، إلى شرح حول التجهيزات والخدمات المقدمة بالصالة للمسافرين من وإلى مطار عدن الدولي.

واكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، ان فتتاح وتجهيز الصالة وفق المواصفات الحديثة سيعزز من نشاط حركة الملاحة بمطار عدن الدولي..مشيراً الى الجهود المبذولة من قبل وزارة النقل في تحسين أداء الهيئة والارتقاء بخدمات المطارات وعموم مرافق قطاع النقل الجوي..مشيداً بمستوى التجهيزات المنفذة بالصالة من قبل برنامج الاغذية العالمي.

من جانبه أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن، حرص الأمم المتحدة على دعم وتأهيل البنية التحتية للمرافق والجهات الحكومية اليمنية لاسيما المتعلقة بالملاحة الجوية لضمان توفير خدمات أفضل للمسافرين..مؤكداً أهمية الشراكة القائمة بين منظمات الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لتنفيذ مثل هذه المشاريع الإنسانية.