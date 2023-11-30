عدن.. تدشين العمل بنظام إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية افتتاح صالة الترانزيت بمطار عدن الأرجنتين الأولى عالميا.. ترتيب المنتخبات العربية في آخر تصنيف للفيفا قتلى إسرائيليين بينهم حاخام.. تفاصيل عملية نوعية مفاجئة للإحتلال في قلب القدس صحيفة إسرائيلية تكشف عن خطة للكونغرس الأمريكي لإغراء دول عربية كبرى قرارات حاسمة وجريئة من قيادة حماس بشأن المحتجزين للجيش الإسرائيلي خاصة المجندين هدنة في غزة وحرب طاحنة وإقتحامات في مدينة طولكرم ومخيمات اللاجئين مواقف بطولية مذهلة ومرعبة للجيش الذي لا يقهر … جنود إسرائيليون يصفون الجحيم الذي واجهوه في الحرب البرية على غزة حماس تعلن رفض إسرائيل تسلم 7 نساء وأطفال و3 جثث إسرائيل تعلن عن إطلاق سراح دفعة سادسة من 30 أسيراً فلسطينياً
أفتتح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد، اليوم الخميس ومعه المنسق المقيم للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، صالة الترانزيت بمطار عدن الدولي، بعد ترميمها وتجهيزها بدعم من برنامج الأغذية العالمي.
واستمع رئيس الهيئة والمنسق الأممي، بحضور رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، من القائم بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري، إلى شرح حول التجهيزات والخدمات المقدمة بالصالة للمسافرين من وإلى مطار عدن الدولي.
واكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، ان فتتاح وتجهيز الصالة وفق المواصفات الحديثة سيعزز من نشاط حركة الملاحة بمطار عدن الدولي..مشيراً الى الجهود المبذولة من قبل وزارة النقل في تحسين أداء الهيئة والارتقاء بخدمات المطارات وعموم مرافق قطاع النقل الجوي..مشيداً بمستوى التجهيزات المنفذة بالصالة من قبل برنامج الاغذية العالمي.
من جانبه أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن، حرص الأمم المتحدة على دعم وتأهيل البنية التحتية للمرافق والجهات الحكومية اليمنية لاسيما المتعلقة بالملاحة الجوية لضمان توفير خدمات أفضل للمسافرين..مؤكداً أهمية الشراكة القائمة بين منظمات الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لتنفيذ مثل هذه المشاريع الإنسانية.