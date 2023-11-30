قتلى إسرائيليين بينهم حاخام.. تفاصيل عملية نوعية مفاجئة للإحتلال في قلب القدس

الخميس 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم الخميس، إلى 3 مستوطنين فيما أُصيب 6 آخرون وصفت حالة بعضهم بالخطيرة.

جاء ذلك بعد أن تمّ إطلاق النار صوب مجموعة من المستوطنين عندما تواجدوا بمحطة لانتظار الحافلات عند مستوطنة “راموت”.

وذكرت القناة “14” العبرية، أن منفذي عملية إطلاق النار في مدينة القدس المحتلة، أشقاء وهما مراد محمد أحمد نمر (38 عامًا) وإبراهيم نمر (30 عامًا)، من قرية صور باهر، جنوب شرق المدينة؛ والتي أسفرت عن 3 قتلى و6 إصابات بين خطيرة ومتوسطة.

وأشارت إلى أنهما وصلا بمركبتهما من صور باهر إلى مكان العملية (المدخل الشمالي الغربي للقدس) ونفذا إطلاق النار؛ قبل أن يستشهدا برصاص شرطة وجيش الاحتلال التي تواجدت في المكان.

وأفاد المتحدث باسم “نجمة داود الحمراء” أنه في الساعة 07:38 صباحاً ورد بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع للإسعاف في منطقة القدس، حول حادث إطلاق نار على شارع وايزمان في محطة للحافلات عند مدخل القدس.

وأعلن مستشفى “شعاري تصيدك” التابع للاحتلال في القدس، صباح اليوم، وصول 4 إصابات خطيرة وإصابة متوسطة من موقع عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة.

إلى ذلك، أعلنت شرطة الإحتلال الإسرائيلي أنّها “أطلقت النار على شابين نفذا عملية إطلاق نار على مشارف مدينة القدس صباح اليوم أوقعت قتيلة إسرائيلية وإصابات”.

ووفقا لبيان شرطة الإحتلال فإنّ “المسلحين وصلوا إلى “موقف الحافلات في راموت وبحوزتهم أسلحة نارية من طراز ام 16 وأطلقوا النار بشكل عشوائي”.

ونوهت الشرطة إلى أن قواتها “حيّدت منفذي عملية إطلاق النار المشتبه بهما”. لافتةً إلى “تعزيز التواجد العسكري في منطقة الحدث”.

ونشر الاحتلال أسماء قتلاه في عملية القدس النوعية وهُم :

الحاخام أليمالك واسرمان (73)

حنا إفرقان (67)

ليفيا ديكمان (24)

من جانبها قالت حركة حماس: ''نزف الشهيدين القساميين الشقيقين مراد محمد نمر (38 عامًا)، وإبراهيم محمد نمر (30 عامًا)، من بلدة صور باهر منفذا العملية النوعية في مستوطنة "راموت" بالقدس المحتلة''.