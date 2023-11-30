هدنة في غزة وحرب طاحنة وإقتحامات في مدينة طولكرم ومخيمات اللاجئين

الخميس 30 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمها، فجر الخميس، وقامت بتدمير كبير للبنية التحتية.

ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحمة، وفجر مقاومون عبوة ناسفة شديدة الانفجار بجرافة إسرائيلية، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النار فيها.

وبثت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تفجير الجرافة بعبوة ناسفة كبيرة، تعطلت على الفور بعد تفجيرها، واشتعال النيران فيها.

وقامت آليات وجرافات الاحتلال بتحطيم مركبات الفلسطينيين في الطرقات، وتجريف الطرق الرئيسية في المدينة ومحيط المخيم، لتعطيل حياة السكان.

يشار إلى أن اقتحام طولكرم يأتي بعد يوم من اقتحام دام لمدينة جنين ومخيمها، الذي أسفر عن سقوط 4 شهداء بينهم طفلان، واعتقال العشرات من الفلسطينيين، وهدم منازل.

مازالت قوات الاحتلال تحاصر مستشفى طولكرم الحكومي وتمنع الطاقم الطبي من اداء مهامهم