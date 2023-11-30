تحدث عن انتهاكات جسيمة مارسها الحوثيين ضد ناشطات وأطفال ومهاجرين.. تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن: المجلس الرئاسي يعيش نزاعات داخلية مسؤول بالبنتاغون: سفينة حربية أمريكية تسقط طائرة مسيرة انطلقت من اليمن منى زكي: الحرب غيّرتنا ولن نعود إلى طبيعتنا إلّا بعد تحرير فلسطين من أمام البيت الأبيض.. سينثيا نيكسون تضرب عن الطعام تضامنا مع غز فرنسا تُعيد ممتلكات مؤسّس الدولة الحديثة للجزائر وبطل المقاومة ضدّ الاستعمار الفرنسي وزير الدفاع يبحث مع قائد القوات المشتركة الدعم المتواصل للجيش أركان حكومة الكيان الصهيوني تهتز.. بن غفير يهدد بحل الحكومة ونتنياهو يتلقّى "صفعة سياسية" ميليشيا الحوثي تكشف مصير السفينة المحتجزة لديها وطاقمها دعم أوروبي للشرعية وتوجه أمريكي لوقف تمويل أنشطة المنظمات الأممية والدولية في مناطق الحوثيين عدن تشهد عرضاً عسكرياً مهيباً احتفاءً بذكرى الـ 30 من نوفمبر
قال تقرير فريق الخبراء الدوليين، إن المجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، يعيش نزاعات داخلية اثرت عليه بشكل كبير، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي ترفض الدخول بمحادثات مع الحكومة.
وأفاد الخبراء في تقريرهم الجديد، إن المجلس الرئاسي يمر بمرحلة نزاعات داخلية، أثرت على قدرته على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ما جعله عرضه لانتقادات شديدة من قبل الشعب اليمني. وأضاف، أن استمرار المشاكل داخل المجلس الرئاسي قد تسبب باندلاع مواجهات مسلحة بين قوات أعضائه.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين ما يزالون يرفضون الدخول لمحادثات مباشرة مع حكومة اليمن، ومصرون على مطالبهم بدفع الرواتب بما في ذلك رواتب الجيش والأمن التابع لهم، وزيادة الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء والحصول على حصة كبيرة من إيرادات النفط.
ولفت إلى أن عرض الحوثيين لقدراتهم العسكرية خلال العديد من الاستعراضات والمناورات، لممارسة المزيد من الضغط على التحالف والحكومة.
وقال تقرير الخبراء إن فريقه وثق العديد من الانتهاكات في الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري وتعذيب وسوء معاملة بما في ذلك ضد المهاجرين والأطفال والعنف الجنسي، ونسبت معظم تلك الانتهاكات إلى الحوثيين، لا سيما من قبل الحوثيين، من خلال التحرش بالناشطات والتشهير بهن.
وأضاف التقرير، أن الحوثيين طبقوا مجموعة من الإجراءات القسرية الاقتصادية المتعلقة بالقطاعات الجوية والبحرية والبرية، لشل نشاط الحكومة ومنعها من أداء وظائفها.