مسؤول بالبنتاغون: سفينة حربية أمريكية تسقط طائرة مسيرة انطلقت من اليمن

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن سفينة حربية تابعة لدولته أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من اليمن.

ونقلت قناة الجزيرة عن مسؤول في البنتاغون، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وأضاف مسؤول بالبنتاغون، أن حادثة إسقاط المسيرة وقعت في منطقة قريبة من البحر الأحمر.

وأعلنت جماعة الحوثي مؤخرا، استهداف السفن الإسرائيلية، وذلك ردا على مجازر الاحتلال الصهيوني ضد أبناء فلسطين في قطاع غزة. كما أعلنت مؤخرا احتجاز إحدى السفن التجارية، يمتلكها تاجر إسرائيلي