منى زكي: الحرب غيّرتنا ولن نعود إلى طبيعتنا إلّا بعد تحرير فلسطين

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت النجمة المصرية منى زكي خلال حفل تكريم أقيم في مهرجان ضيافة بدبي، تضامنها الكليّ مع الشعب الفلسطيني.

وقالت زكي إنّها تشعر بالغموض والحزن، معبّرة عن كسر وشرخ حدثا داخل كل فرد نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعربت عن أملها في أن يُحقّق الشعب الفلسطيني حريته ويستعيد كل حقوقه، قائلة: “لن نعود إلى طبيعتنا إلّا بعد تحرير الشعب الفلسطيني”، وفق ما نقله موقع القدس العربي.

وشدّدت: “جميعنا قصّرنا في دعم القضية الفلسطينية على مدى سنوات عديدة”، مشيرة إلى أنّ العالم بأسره يحتاج إلى استيقاظ وفهم الحقيقة، وأن يتعلّم معنى الإنسانية.

وفي ختام كلمتها، ألقت الضوء على دروس جديدة تعلّمتها خلال هذه الفترة الصعبة، حيث قالت: “حقيقة واحدة تعلّمتها في هذه الفترة، هي أنّ الإنسانية لا يمكن لأيّ منظمة أن تكتب لها قواعد.. الإنسان يولد وتكون لديه قواعد داخلية، ويعرف معنى الإنسانية دون الحاجة إلى توجيهات خارجية”.

وجاء تصريح النجمة المصرية أثناء تسلمها جائزة نتيجة أدائها المتميّز في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تُعبّر فيها زكي عن تضامنها مع غزة، ففي أكتوبر الماضي نشرت عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، صورة تتضمّن رسم طفل صغير ينظر إلى آثار الدمار والانفجارات لمنازل الشعب الفلسطيني الناتجة عن قصف غزة.

وأرفقت زكي الصورة بجملة: “ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب”. وأضافت بصفتها سفيرة اليونيسيف في الشرق الأوسط: “كل يوم يمرّ، بات أسوأ من قبله على أطفال غزة.. الضحايا نصفهم أطفال، ومليون طفل تُسرق منهم طفولتهم ويتعرضون لدمار صحي ونفسي وجسدي، الوضع مأساوي.. وهم في أشدّ الحاجة إلى المساعدات المنقذة للحياة”، مُطالبة المجتمع المدني في كل أنحاء العالم بالتبرّع لأطفال غزة عن طريق اليونيسف.

كما نشرت صورة أخرى مرفقة بدعاء لأهل فلسطين: “يا رب غزة وأهلها في حمايتك وأمانك يا رب، كن لهم عونا ونصيرا يا رب أنزل عليهم الطمأنينة والسكينة”. وكانت زكي من أول النجمات العربيات اللّاتي تفاعلن مع عملية “طوفان الأقصى” منذ انطلاقها في السابع من أكتوبر الجاري، حيث نشرت صورة للعلم الفلسطيني عبر خاصية ستوري على إنستغرام.

وسبق لزكي أن شاركت عام 2009 في بطولة فيلم “ولاد العم” الذي طرح قضية الصراع العربي مع المحتل، كما تطرّق بشكل غير مباشر إلى القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين في ظل بناء الجدار الفاصل.

ومنى زكي ممثلة مصرية من مواليد القاهرة عام 1977، تنقلّت خلال طفولتها بين بريطانيا والولايات المتحدة والكويت بسبب ظروف عمل والدها. تخرّجت من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بدأت التمثيل طالبة في الجامعة، حيث قدّمت أولى تجاربها المسرحية من خلال مسرحية “بالعربي الفصيح” مع الفنان محمد صبحي، ثم بدأت العمل في السينما في منتصف تسعينات القرن العشرين من خلال المشاركة في الأفلام الكوميدية التي كانت تنتج وقتها، ومن بينها: “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، “الحب الأول”، و”ليه خلتني أحبك”.

ومع مطلع الألفية باتت غالبية أدوارها أكثر تنوّعا وتميل إلى الحسّ الدرامي، مثل أفلام: “سهر الليالي”، “من نظرة عين”، “احكي يا شهرزاد” وغيرها الكثير سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية.