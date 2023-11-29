من أمام البيت الأبيض.. سينثيا نيكسون تضرب عن الطعام تضامنا مع غز

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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في وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض نفذّت الممثلة الأمريكية سينثيا نيكسون، ومجموعة من الناشطين إضرابا عن الطعام مطالبين الرئيس جو بايدن، بفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام غربية، أمس الثلاثاء 28 نوفمبر، مقاطع فيديو للإضراب الذي يستمرّ خمسة أيام وفقا للمنظمين.

وقالت نيكسون -في تصريحات للصحفيين- إنّ الإضراب يأتي احتجاجا على سقوط أعداد كبيرة من القتلى في غزة جراء القصف الإسرائيلي، وأضافت: “نحن نضرب عن الطعام لنعكس لبايدن طبيعة الحرمان الذي يحصل في غزة، وكيف أنّ لديه السلطة لفرض وقف إطلاق النار في غزة”، وفق ما نقله موقع الحرة.

وأشارت إلى أنّها “أم لأطفال يهود، أحفاد لناجين من المحرقة”، وقالت: “باعتباري أما لأطفال يهود كان أجدادهم من الناجين من محرقة الهولوكوست، فقد طلب مني ابني أن استخدام شهرتي لأظهر بصوت عالٍ قدر الإمكان أنّ عبارة “لن يحدث مرة أخرى أبدا” تعني عدم حدوث ذلك أبدا مرة أخرى للجميع”.

واسترسلت: “أنا هنا لأطالب رئيسنا جو بايدن بوقف تمويل القتل الجماعي والتجويع لآلاف الفلسطينيين الأبرياء، وغالبيتهم من الأطفال والنساء. يجب على الرئيس بايدن أن يستغلّ هذه اللحظة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار يعيد جميع الأسرى والسجناء السياسيين إلى وطنهم ويبدأ في إرساء الأساس لسلام دائم”.

وحملت النجمة الأمريكية لافتتين، كتب على إحداهما “قتل أكثر من 6150 طفلا في غزة. كم يتبقى قبل وقف إطلاق النار؟”، وأخرى حملت عبارة “بايدن، أن تتسبّب في تجويع غزة. أوقف إطلاق النار الآن”.

واشتهرت نيكسون الحاصلة على جائزة “غرامي” من خلال دورها في المسلسل التلفزيوني الشهير “سيكس أند ذا السيتي” (الجنس والمدينة)، كما شاركت في مجموعة من الأفلام والمسلسلات الشهيرة على غرار: “قضية البجع”، “قتل ريغان”، “هانيبال” “إي آر”، “30 روك” وغيرها.