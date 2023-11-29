مسؤول بالبنتاغون: سفينة حربية أمريكية تسقط طائرة مسيرة انطلقت من اليمن منى زكي: الحرب غيّرتنا ولن نعود إلى طبيعتنا إلّا بعد تحرير فلسطين من أمام البيت الأبيض.. سينثيا نيكسون تضرب عن الطعام تضامنا مع غز فرنسا تُعيد ممتلكات مؤسّس الدولة الحديثة للجزائر وبطل المقاومة ضدّ الاستعمار الفرنسي وزير الدفاع يبحث مع قائد القوات المشتركة الدعم المتواصل للجيش أركان حكومة الكيان الصهيوني تهتز.. بن غفير يهدد بحل الحكومة ونتنياهو يتلقّى "صفعة سياسية" ميليشيا الحوثي تكشف مصير السفينة المحتجزة لديها وطاقمها دعم أوروبي للشرعية وتوجه أمريكي لوقف تمويل أنشطة المنظمات الأممية والدولية في مناطق الحوثيين عدن تشهد عرضاً عسكرياً مهيباً احتفاءً بذكرى الـ 30 من نوفمبر اللواء العرادة يبعث برسائل وطنية لكافة المكونات السياسية والاجتماعية ويدعو قوات الجيش والأمن إلى رفع الجاهزية القتالية
في وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض نفذّت الممثلة الأمريكية سينثيا نيكسون، ومجموعة من الناشطين إضرابا عن الطعام مطالبين الرئيس جو بايدن، بفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام غربية، أمس الثلاثاء 28 نوفمبر، مقاطع فيديو للإضراب الذي يستمرّ خمسة أيام وفقا للمنظمين.
وقالت نيكسون -في تصريحات للصحفيين- إنّ الإضراب يأتي احتجاجا على سقوط أعداد كبيرة من القتلى في غزة جراء القصف الإسرائيلي، وأضافت: “نحن نضرب عن الطعام لنعكس لبايدن طبيعة الحرمان الذي يحصل في غزة، وكيف أنّ لديه السلطة لفرض وقف إطلاق النار في غزة”، وفق ما نقله موقع الحرة.
وأشارت إلى أنّها “أم لأطفال يهود، أحفاد لناجين من المحرقة”، وقالت: “باعتباري أما لأطفال يهود كان أجدادهم من الناجين من محرقة الهولوكوست، فقد طلب مني ابني أن استخدام شهرتي لأظهر بصوت عالٍ قدر الإمكان أنّ عبارة “لن يحدث مرة أخرى أبدا” تعني عدم حدوث ذلك أبدا مرة أخرى للجميع”.
واسترسلت: “أنا هنا لأطالب رئيسنا جو بايدن بوقف تمويل القتل الجماعي والتجويع لآلاف الفلسطينيين الأبرياء، وغالبيتهم من الأطفال والنساء. يجب على الرئيس بايدن أن يستغلّ هذه اللحظة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار يعيد جميع الأسرى والسجناء السياسيين إلى وطنهم ويبدأ في إرساء الأساس لسلام دائم”.
وحملت النجمة الأمريكية لافتتين، كتب على إحداهما “قتل أكثر من 6150 طفلا في غزة. كم يتبقى قبل وقف إطلاق النار؟”، وأخرى حملت عبارة “بايدن، أن تتسبّب في تجويع غزة. أوقف إطلاق النار الآن”.
واشتهرت نيكسون الحاصلة على جائزة “غرامي” من خلال دورها في المسلسل التلفزيوني الشهير “سيكس أند ذا السيتي” (الجنس والمدينة)، كما شاركت في مجموعة من الأفلام والمسلسلات الشهيرة على غرار: “قضية البجع”، “قتل ريغان”، “هانيبال” “إي آر”، “30 روك” وغيرها.