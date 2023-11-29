وزير الدفاع يبحث مع قائد القوات المشتركة الدعم المتواصل للجيش

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بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري مع قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض اليوم الأربعاء، أوجه التعاون المشترك والدعم المتواصل من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن للجيش.
يأتي ذلك استمراراً للتنسيق الدائم والمباحثات المستمرة بين وزارة الدفاع اليمنية وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
وثمن وزير الدفاع الدعم السخي والمتواصل للأشقاء في المملكة العربية السعودية وقيادة القوات المشتركة لليمن وقواته المسلحة في كافة المجالات.