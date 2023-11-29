ميليشيا الحوثي تكشف مصير السفينة المحتجزة لديها وطاقمها

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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قال الناطق الرسمي باسم مليشيات الحوثي المدعو محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء بان القوات البحرية التابعة للحوثيين ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية”.





وأضاف عبد السلام في منشور عبر حسابه على منصة إكس: “تعقيباً على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع فيما يخص الأمن البحري، نؤكد أن اليمن حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وأن القوات البحرية اليمنية ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية”.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، طالب وزراء خارجية دول مجموعة “السبع” الحوثيّين بالتوقف الفوري عن تهديد طرق الملاحة البحرية والإفراج عن طاقم سفينة الشحن التي استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.

وأضاف المسؤول الحوثي: “‏أما بشأن العملية التي تمت في الآونة الأخيرة فهي منحصرة بالسفن الإسرائيلية، وقد أعلنت القوات البحرية ذلك عبر تحذيراتها المتكررة للسفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تعمل معه بأنها ستكون عرضة للاستهداف نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر على قطاع غزة والشعب الفلسطيني”.

وتابع: “‏إن قناعتنا أن تصرفات الكيان الاجرامية تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأن التصدي لها ولأنشطتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة أمر مهم لأمن وسلام المنطقة والعالم”.





فيما يتعلق بمصير طاقم السفينة، قال عبد السلام: “أما عن طاقم السفينة المحتجزة فقد تم التعامل معهم وفقاً للأخلاق الإسلامية والأعراف الإنسانية كما تم السماح لهم بالتواصل بأهاليهم”.

وزاد: “إننا نؤكد أن احتجازها تم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومساندة لمقاومته الباسلة في غزة، ‏وأن مصير السفينة مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية وبما يخدم أهدافها في مواجهة العدوان الإسرائيلي”.

وأكمل: ‏”هذا وتجدر الإشارة إلى أن إعطاء مجموعة الدول الصناعية السبع مشروعية الدفاع عن النفس للكيان الصهيوني مخالفة للقانون الدولي كونه احتلالاً باطلاً لفلسطين، ويمارس عدواناً وحشياً ضد غزة، وأن المشروعية الحقيقية هي للشعب الفلسطيني في مقاومة ومواجهة ما يتعرض له من عدوان وحصار واحتلال من قبل كيان العدو الإسرائيلي المدعوم أمريكياً وغربياً”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت ميليشيـا الحوثي عن احتجازها سفينة Galaxy Leader، التي كانت تسير تحت علم باهاماس، والتي قال الحوثيون إنها تابعة لشركة إسرائيلية.