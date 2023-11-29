عدن تشهد عرضاً عسكرياً مهيباً احتفاءً بذكرى الـ 30 من نوفمبر

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شهدت الكلية الحربية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عرضاً عسكرياً مهيباً، بمناسبة الذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر.

والقى قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن نيابة عن وزير الدفاع كلمة اشاد فيها بمستوى الانضباط والجاهزية واللياقة البدنية العالية التي يتمتع بها طلاب الكلية الحربية وحث فيها طلبة الدفعة ال 52 على مواصلة تحصيلهم العلمي والثقافي والتدريبي، لرفد قوات الجيش بالدماء الجديدة بعد هذه الحرب المفروضة من قبل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

واكد قائد المنطقة ان الرهان اليوم على الكليات والاكاديميات والمدارس العسكرية التي يعول عليها الوطن في صناعة الرجال والقادة وانتاج الدماء الجديدة والطاقات الخلاقة.. مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة الكلية الحربية وكل منتسبيها من مدرسين واداريين وعاملين داخل هذا الصرح التعليمي.

ونوه قائد المنطقة بضرورة الوقوف صفاً واحداً لمواجهة المليشيات الحوثية الارهابية التي ألحقت الدمار بالأخضر واليابس.. مشيداً بالدعم المتواصل للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكل من وقف إلى جانب اليمن في هذه الظروف الاستثنائية.