المركز القومي للدراسات الاستراتيجية يختتم برنامج مهارات التحليل السياسي.

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_خاص

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اختتم المركز القومي للدراسات الاستراتيجية اليوم بمارب البرنامج التدريبي في مجال مهارات التحليل السياسي تحت شعار بناء قدرات سياسية لشراكة فاعلة.

وقال رئيس المركز الدكتور عبدالحميد عامر أن البرنامج التدريبي يأتي في اطار خطة المركز في تدريب وتأهيل عدد من شرائح المجتمع.

وأضاف أن برنامج مهارات التحليل السياسي استهدف المهتمين بالجانب السياسي والمقبلين على التخرج من قسم العلوم السياسية بالجامعة.

وأشار الى "25" متدرب ومتدربة تلقوا خلال البرنامج حصيلة هامة من أسس التحليل وتضمن ورش عمل تدريبية..داعيا المتدربين الى زيادة حصيلتهم العلمية والمعرفية والانطلاق في هذا المجال الهام.