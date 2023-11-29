عدن تشهد عرضاً عسكرياً مهيباً احتفاءً بذكرى الـ 30 من نوفمبر اللواء العرادة يبعث برسائل وطنية لكافة المكونات السياسية والاجتماعية ويدعو قوات الجيش والأمن إلى رفع الجاهزية القتالية المركز القومي للدراسات الاستراتيجية يختتم برنامج مهارات التحليل السياسي. قوات الجيش تعلن إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في تعز الجزائر.. حقوقيّون ومنظّمات يستعدّون لمقاضاة الاحتلال في الجنائية الدولية أردوغان يصف نتنياهو بـ"جزّار غزة" الأمم المتحدة: غزة تعيش "كارثة إنسانية ملحمية" تقارير عبرية : إسرائيل "منفتحة" على هدنة لأكثر من 10 أيام لوموند الفرنسية: السنوار سيد اللعبة في غزة رئيس الاتحاد السعودي: نحتاج للكثير من العمل قبل كأس آسيا
اختتم المركز القومي للدراسات الاستراتيجية اليوم بمارب البرنامج التدريبي في مجال مهارات التحليل السياسي تحت شعار بناء قدرات سياسية لشراكة فاعلة.
وقال رئيس المركز الدكتور عبدالحميد عامر أن البرنامج التدريبي يأتي في اطار خطة المركز في تدريب وتأهيل عدد من شرائح المجتمع.
وأضاف أن برنامج مهارات التحليل السياسي استهدف المهتمين بالجانب السياسي والمقبلين على التخرج من قسم العلوم السياسية بالجامعة.
وأشار الى "25" متدرب ومتدربة تلقوا خلال البرنامج حصيلة هامة من أسس التحليل وتضمن ورش عمل تدريبية..داعيا المتدربين الى زيادة حصيلتهم العلمية والمعرفية والانطلاق في هذا المجال الهام.