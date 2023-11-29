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قوات الجيش تعلن إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في تعز

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات
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أعلنت قوات الجيش الوطني ،اليوم الاربعاء، إحباط محاولة تسلل للحوثيين في الجبهة الشمالية لمدينة تعز.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية أفشلت محاولة تسلل للحوثيين إلى مواقعها في عصيفرة بالجبهة الشمالية لمدينة تعز، دون ذكر تفاصيل.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت القوات الحكومية إحباط محاولات تسلل عديدة للحوثيين، في جبهات مختلفة من تعز ومارب والضالع.

يأتي ذلك في ظل تحركات دبلوماسية متواصلة، بهدف التوصل إلى إيقاف إطلاق النار بشكل كامل في البلاد، تفضي إلى حل سياسي شامل.

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