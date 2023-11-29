الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب اسمه في التاريخ بوصفه جزّار غزّة.

وقال أردوغان، إنّ “إسرائيل تواصل إراقة كثير من الدماء كي تضمن عمرا أطول لنتنياهو”، مشدّدا على أنّ هذا الأخير “ارتكب واحدة من أكبر الفظائع في القرن الأخير بغزّة.

وأوضح، في كلمة، الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابيّة لحزبه العدالة والتّنمية في البرلمان بالعاصمة التركيّة أنقرة، أنّ التّصريحات الواردة من إدارة نتنياهو تقلّل الآمال بتحويل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ولفت أردوغان إلى أنّ سفينة تركيّة ثانية ستنطلق اليوم محمّلة بـ1500 طن من المساعدات الإنسانيّة لصالح غزة. وشدّد على أنّ تركيا ستكثّف جهودها من أجل إطلاق سراح الرّهائن، وجعل وقف إطلاق النّار دائما في قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ سكّان قطاع غزة تعرّضوا لأبشع الهجمات وأكثرها دموية في تاريخ البشرية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبيّن أنّ إسرائيل أحرقت ودمّرت غزّة مدّة 50 يوما أمام أعين العالم كلّه، وارتكبت كلّ أنواع الفظائع التي سجّلت وصمة عار في تاريخ البشرية، واصفًا ما عاشه سكّان غزّة جرّاء تعرّضهم للظلم الإسرائيلي بالجحيم الكامل.

وشدّد أردوغان على أنّ تركيا ستحاول بكلّ السّبل المتاحة محاسبة الإدارة الإسرائيليّة أمام القانون الدولي، إلى جانب الضمير الإنساني.

وأكّد أنّ تركيا تقف اليوم إلى جانب سكّان غزة بكلّ إمكاناتها مثل ما كانت عبر التاريخ، مبيّنا أنّ العدوان على غزّة أهمّ قضيّة خلال مباحثاته الدوليّة.

وأعلن الرئيس التركي توجّهه غدًا الخميس إلى الإمارات لبحث مسائل المناخ، إضافة إلى الوضع في غزّة، وقال: “سنبحث ما يمكننا القيام به من أجل سكّان غزّة”.