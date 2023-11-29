عدن تشهد عرضاً عسكرياً مهيباً احتفاءً بذكرى الـ 30 من نوفمبر اللواء العرادة يبعث برسائل وطنية لكافة المكونات السياسية والاجتماعية ويدعو قوات الجيش والأمن إلى رفع الجاهزية القتالية المركز القومي للدراسات الاستراتيجية يختتم برنامج مهارات التحليل السياسي. قوات الجيش تعلن إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في تعز الجزائر.. حقوقيّون ومنظّمات يستعدّون لمقاضاة الاحتلال في الجنائية الدولية أردوغان يصف نتنياهو بـ"جزّار غزة" الأمم المتحدة: غزة تعيش "كارثة إنسانية ملحمية" تقارير عبرية : إسرائيل "منفتحة" على هدنة لأكثر من 10 أيام لوموند الفرنسية: السنوار سيد اللعبة في غزة رئيس الاتحاد السعودي: نحتاج للكثير من العمل قبل كأس آسيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية ملحمية، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم “غض الطرف”.
وأضاف غوتيريش: “في أسابيع قُتل عدد من الأطفال بغزة أكثر من أي نزاع من أي طرف منذ عُيّنت أمينا عاما”، مؤكدا أن “طبيعة الموت وحجم الدمار في غزة، يبيّنان سمات استخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان”.
وأوضح غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن برئاسة وزير الخارجية الصيني وانغ يي: “هناك مفاوضات مكثفة جارية لإطالة أمد الهدنة في غزة، وهي تحظى بترحيب قوي من جانبنا، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية”.
ودعا المسؤول الأممي إلى فتح معابر أخرى مؤدية إلى غزة بما في ذلك معبر كرم أبو سالم من أجل زيادة المساعدات المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن إمدادات الوقود إلى غزة غير كافية على الإطلاق.