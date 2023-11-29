الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية ملحمية، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم “غض الطرف”.

وأضاف غوتيريش: “في أسابيع قُتل عدد من الأطفال بغزة أكثر من أي نزاع من أي طرف منذ عُيّنت أمينا عاما”، مؤكدا أن “طبيعة الموت وحجم الدمار في غزة، يبيّنان سمات استخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان”.

‎ وأوضح غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن برئاسة وزير الخارجية الصيني وانغ يي: “هناك مفاوضات مكثفة جارية لإطالة أمد الهدنة في غزة، وهي تحظى بترحيب قوي من جانبنا، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية”.

ودعا المسؤول الأممي إلى فتح معابر أخرى مؤدية إلى غزة بما في ذلك معبر كرم أبو سالم من أجل زيادة المساعدات المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن إمدادات الوقود إلى غزة غير كافية على الإطلاق.