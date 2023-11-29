الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أنّ إسرائيل “منفتحة” على دراسة صفقة لإطلاق المزيد من الأسرى، بمجرد الإفراج عن جميع الأطفال والنساء المختطفين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تصريحات مصدر دبلوماسي رفيع، لموقع “واي نت” الإخباري، دون الكشف عن هويته، الثلاثاء، والذي قال إنّ المفاوضات بشأن تمديد الهدنة المؤقتة في غزة “لم تتضمن النظر في مقترحات لأكثر من 10 أيام”، لكنه أشار إلى أن إسرائيل قد تكون منفتحة على الفكرة.

وقال المصدر: “إذا رأينا أنّه اقتراح جدي، فسننظر فيه”، مشدّدا على أنّ إسرائيل لا تزال ملتزمة بالقضاء على حماس، وهو الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق ما نقله موقع تلفزيون الحرّة الأمريكي.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإنّ إسرائيل “مهتمة بتمديد ترتيبات الهدنة الحالية، لإخراج 30 أسيرا آخر على الأقل”.

وتوقّعت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن تمتد الهدنة حتى الأحد، على افتراض إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين.

والأربعاء، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة يومها السادس، مع توقعات بإطلاق سراح 10 أسرى آخرين. ومن المقرّر أن تنتهي هذه الهدنة صباح الخميس عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (5 صباحا بتوقيت غرينتش).

وأعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء عن استلامه قائمة المختطفين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم ويجري التدقيق في أسمائهم. وكان وقف إطلاق النار الأولي لمدة 4 أيام، قد بدأ الجمعة الماضي، وهو الأول منذ أكثر من 7 أسابيع في الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكان من المقرر أن ينتهي الإثنين، قبل أن يتم تمديده لمدة يومين إضافيين.وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، على إطلاق سراح 50 امرأة. في المقابل، تطلق إسرائيل سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال، وتسمح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وترغب إسرائيل في إطلاق سراح جميع النساء والأطفال خلال الأيام المقبلة، وتعتقد أن حماس لا تزال تحتجز ما بين 30 إلى 40 امرأة وطفلا، من بينهم حوالي 20 امرأة تتراوح أعمارهن بين 21 و50 عاما، و9 أطفال على الأقل، بحسب “تايمز أوف إسرائيل”.

ورجّح مسؤول إسرائيلي أن يتم تمديد الهدنة مرة أخرى، قائلا لصحيفة “واشنطن بوست” شريطة عدم الكشف عن هويته: “نتوقع أن يكون هناك يومان أو 3 أيام إضافية من إطلاق سراح الأسر وهدنة إنسانية، وبعد ذلك إما نستأنف العمليات في غزة أو من المحتمل أن نتوصل إلى اتفاق لاحق”. وتوقع المسؤول أيضا أن يتم إطلاق سراح معظم الأطفال المختطفين بحلول ليل الأربعاء، قائلا إن “إسرائيل منفتحة على دراسة عروض حماس لإطلاق سراح الرهائن والجنود الإسرائيليين بمجرد عودة جميع الأطفال والنساء”.

لكن المسؤول الإسرائيلي شدد على أن المزيد من عمليات الإفراج “لن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”.