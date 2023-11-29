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رئيس الاتحاد السعودي: نحتاج للكثير من العمل قبل كأس آسيا

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أنهم بحاجة لمزيد من العمل في المنتخب السعودي رغم الفوز على الأردن وباكستان في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وتحدث المسحل لوسائل الإعلام بعد نهاية مباراة الأخضر السعودي أمام نظيره الأردني: بلا شك أن الصدارة وتحقيق الفوز أمر مهم، خصوصاً بوجود مدرب جديد وطريقة جديدة وعدد من اللاعبين ربما لأول مرة يحضرون، ومانشيني مدرب كبير لكن لا زال في بداية المشوار، مضيفاً: نحترم المنتخبين (باكستان والأردن) لكنهما أقل منا في التصنيف، نحتاج الكثير لكأس آسيا، وبعدها نكمل التصفيات.

ومضى المسحل في الحديث: لا زلنا في بداية المشوار أشكر الاخوان في الاتحاد الأردني على التسهيلات، وأشكر السفارة السعودية في الأردن بقيادة السفير نايف السديري على التسهيلات التي قدمت لنا.

وعن دعم الاتحاد الأردني لملف السعودية 2034 قال المسحل: ليس غريباً ودائماً سباقين كاتحاد أردني برئاسة الأمير علي بن الحسين

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