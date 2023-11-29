آخر الاخبار

لوموند الفرنسية: السنوار سيد اللعبة في غزة رئيس الاتحاد السعودي: نحتاج للكثير من العمل قبل كأس آسيا أمير الكويت يدخل المستشفى .. الديوان الأميري يوضح وزير الأوقاف اليمني يبحث تعزيز أوجه التعاون مع مفتي الديار المصرية غروندبرغ يختتم سلسلة اجتماعات في مسقط لبحث جهود تعزيز السلام في اليمن رئيس الهيئة العامة للكتاب يبحث في الكويت تطوير قطاع المكتبات في اليمن ''٢٣ عضواً يمثلون مختلف أطياف المجتمع الحضرمي''.. مأرب برس ينشر أسماء أعضاء هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني قيادة مؤتمر مأرب تسلم المحافظ سلطان العرادة مبادرة لتوحيد صف الحزب وإنهاء الإنقسام طارق صالح يطير إلى جيبوتي في مهمة رسمية.. تفاصيل لقائه بالرئيس إسماعيل عمر جيله مباحثات يمنية سعودية

أمير الكويت يدخل المستشفى .. الديوان الأميري يوضح

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب
عدد القراءات 163

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأربعاء، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وأن حالته مستقرة.

ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري القول إن أمير الكويت "دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن حالته الصحية مستقرة".

إقراء أيضاً
لوموند الفرنسية: السنوار سيد اللعبة في غزة
ما مصير هدنة غزة التي تنتهي صباح غد الخميس؟
الكشف عن قرار أممي جديد يجدد دعوة إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان
أمير الكويت يدخل المستشفى.. وكشف حالته الصحية
الكشف عن مباحثات اتفاق جديد في الدوحة لـهدنة طويلة في غزة
مكتب نتنياهو يتسلم قائمة محتجزين في غزة سيطلق سراحهم اليوم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول