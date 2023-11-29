وزير الأوقاف اليمني يبحث تعزيز أوجه التعاون مع مفتي الديار المصرية

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بحث معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، مع فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور شوقي غلام، صباح اليوم، بالعاصمة القاهرة، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة ودار الإفتاء المصرية.
وفي اللقاء رحب فضيلة المفتي غلام بمعالي الوزير والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، لا سيما منها الدينية. واطلع معالي الوزير شبيبة من فضيلة المفتي على سير العمل في إدارات دار
الإفتاء، والتطور الكبير الذي شهدته خلال السنوات الماضية، من إنشاء المراصد الفكلية والبحثية والتحول الرقمي المتسارع.
وأكد معالي الوزير شبيبة أن العلاقة اليمنية المصرية هي علاقة استثنائية فلم تقتصر على بُعد المصالح الاقتصادية والسياسية بين البلدين، بل تجاوزت ذلك إلى البعد الديني والعسكري والثقافي، حيث كان لمصر وجيشها الدور الكبير في تحرير اليمن وإسناد ثورته الكبرى ٢٦ سبتمبر ضد الفكر الإمامي المتخلف، الذي أطل بوجهه الخبيث مجددًا عبر المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا.
وأشاد معالي الوزير بجهود دار الإفتاء المصرية، وسياستها في انتهاج الفتوى الشاملة مراعية تفاصيل المسائل الفقهية، متطلعًا إلى استفادة وزارة الأوقاف والإرشاد من خبرات دار الإفتاء المصرية وتجربتها الرائدة في العالم الإسلامي.
حضر اللقاء وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، وعميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد الشيخ كمال باهرمز، والدكتور محمد الحاج رئيس المكتب الفني بالوزارة.