غروندبرغ يختتم سلسلة اجتماعات في مسقط لبحث جهود تعزيز السلام في اليمن

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات

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اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مباحثات في العاصمة العمانية مسقط، حول جهود تعزيز عملية السلام في اليمن.

وبحسب المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي، أن غروندبرغ التقى بكبار المسؤولين العمانيين وأعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه سلطنة عمان لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه ناقش رئيس الوفد التفاوضي للحوثيين مع محمد عبد السلام، فرص تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة اليمنيين لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة، وتحقيق وقف إطلاق للنار على مستوى البلاد، بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.

كما التقى المبعوث الخاص أيضًا بممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية اليمنية، حيث ركزت اللقاءات حول سبل التقدم نحو حل سياسي يعكس تطلعات وأولويات كافة مكونات المجتمع اليمني