مليشيا الحوثي تختطف المئات من المشرفين التابعين لها غروندبرغ يختتم سلسلة اجتماعات في مسقط لبحث جهود تعزيز السلام في اليمن رئيس الهيئة العامة للكتاب يبحث في الكويت تطوير قطاع المكتبات في اليمن ''٢٣ عضواً يمثلون مختلف أطياف المجتمع الحضرمي''.. مأرب برس ينشر أسماء أعضاء هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني قيادة مؤتمر مأرب تسلم المحافظ سلطان العرادة مبادرة لتوحيد صف الحزب وإنهاء الإنقسام طارق صالح يطير إلى جيبوتي في مهمة رسمية.. تفاصيل لقائه بالرئيس إسماعيل عمر جيله مباحثات يمنية سعودية دول مجموعة السبع توجه في بيان طلبا للحوثيين الكشف عن قرار أممي جديد يجدد دعوة إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان أمير الكويت يدخل المستشفى.. وكشف حالته الصحية
اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مباحثات في العاصمة العمانية مسقط، حول جهود تعزيز عملية السلام في اليمن.
وبحسب المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي، أن غروندبرغ التقى بكبار المسؤولين العمانيين وأعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه سلطنة عمان لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه ناقش رئيس الوفد التفاوضي للحوثيين مع محمد عبد السلام، فرص تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة اليمنيين لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة، وتحقيق وقف إطلاق للنار على مستوى البلاد، بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.
كما التقى المبعوث الخاص أيضًا بممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية اليمنية، حيث ركزت اللقاءات حول سبل التقدم نحو حل سياسي يعكس تطلعات وأولويات كافة مكونات المجتمع اليمني