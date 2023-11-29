مليشيا الحوثي تختطف المئات من المشرفين التابعين لها غروندبرغ يختتم سلسلة اجتماعات في مسقط لبحث جهود تعزيز السلام في اليمن رئيس الهيئة العامة للكتاب يبحث في الكويت تطوير قطاع المكتبات في اليمن ''٢٣ عضواً يمثلون مختلف أطياف المجتمع الحضرمي''.. مأرب برس ينشر أسماء أعضاء هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني قيادة مؤتمر مأرب تسلم المحافظ سلطان العرادة مبادرة لتوحيد صف الحزب وإنهاء الإنقسام طارق صالح يطير إلى جيبوتي في مهمة رسمية.. تفاصيل لقائه بالرئيس إسماعيل عمر جيله مباحثات يمنية سعودية دول مجموعة السبع توجه في بيان طلبا للحوثيين الكشف عن قرار أممي جديد يجدد دعوة إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان أمير الكويت يدخل المستشفى.. وكشف حالته الصحية
التقى رئيس الهيئة العامة للكتاب يحيى الثلايا في العاصمة الكويتية اليوم مدير عام المكتبة الوطنية سهام العازمي للاطلاع على تجربة الكويت في قطاع المكتبات الوطنية والعامة وبحث آفاق التعاون بين البلدين وتطوير الشراكة الممتدة من عام 1969م. وفي اللقاء عبر الثلايا عن تطلع الجانب اليمني لتوسيع مساحات التعاون في القطاع الثقافي بشكل عام والمكتبات على وجه الخصوص.
وتطرق الثلايا الى واقع المكتبات الوطنية وللعامة في اليمن والدور الكويتي الهام في بناء المكتبات اليمنية ابتداء من دار الكتب الوطنية بصنعاء التي افتتحت عام 1970 والمكتبة الوطنية بعدن التي افتتحت عام 1980م بتمويل وتجهيز كويتي كامل.. مبينا آثار الحرب واجتياح مليشيات الجوثي للبلاد في تعطيل قطاع المكتبات ورهان اليمن على الدور الكويتي في اعادة اعمار وتأهيل هذه المرافق وأهمها المكتبة الوطنية في عدن والمكتبة السلطانية في المكلا.
من جهتها أكدت مدير عام المكتبة الوطنية الكويتية ترحيبها الكامل بالتعاون وتنشيط العلاقات بين البلدين في قطاع المكتبات واستعداد بلادها لتقديم كل الخبرات والاستشارات التي تؤدي لنهوض قطاع المكتبات اليمنية.
واشارت الى طموحها لتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الهيئة العامة للكتاب والمجلس الوطني كمدخل للشراكة واستئناف الحضور الكويتي المشرف في قطاع المكتبات اليمنية.