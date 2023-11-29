''٢٣ عضواً يمثلون مختلف أطياف المجتمع الحضرمي''.. مأرب برس ينشر أسماء أعضاء هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن يوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، عن تشكيل هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني، وتشكيل هيئاته العليا من مختلف مكونات المجتمع الحضرمي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني، مؤكدة انتهاء أعمالها بتشكيل المجلس وهيئاتها المختلفة.

وقالت الهيئة في المؤتمر، أنها أنهت أعمالها بـ"إعداد مسودات ومشاريع وكافة الوثائق والأدبيات الخاصة بالمجلس، بما في ذلك النظام الأساسي والهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية لمجلس حضرموت الوطني.

وأضافت أنه "تم تشكيل هيئة رئاسة لمجلس حضرموت مكونة من (٢٣) عضواً يمثلون مختلف أطياف المجتمع الحضرمي".

وأكدت التوافق على تشكيل هيئة عليا للمجلس تضم (351) عضوا، يمثلون مختلف الطيف والمكونات الحضرمية المختلفة.

مأرب برس ينشر اسماء أعضاء هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني وهم الآتية أسماؤهم (بحسب الترتيب الأبجدي):

1. المقدم أحمد الجويد سالمين أحمد

2. المهندس أمين سعيد عمر بارزيق

3. الأستاذ حاتم مبارك أحمد بامحرز

4. الأستاذ سالم محمد سالم باداؤود

5. الدكتور سعد الدين علي سالم بن طالب

6. الدكتور شادي صالح علي باصرة

7. الشيخ صالح سالم هادي العامري

8. اللواء الركن عبدالرحيم أحمد سالم عتيق

9. الدكتور عبدالقادر محمد عمر بايزيد

10. الدكتور عبدالله رمضان عمير باجهام

11. الشيخ عبدالله سالم عبدالله بن علي جابر

12. الدكتور عبدالله سعيد أحمد باحاج

13. الشيخ عبدالله صالح عمر الكثيري

14. الأستاذ الدكتور عبدالله محمد زين بن شهاب

15. الأستاذ عبدالمجيد سعيد سهل وحدين

16. الدكتور المهندس عمر محمد عوض الحيقي

17. الشيخ عمرو بن علي أحمد العليي

18. الأستاذة فاطمة عمر علي بلعجم

19. الدكتور فهمي شعبان مبارك فرارة

20. الدكتورة نشوى سعيد بن حارث السومحي

21. المهندس هشام محمد سعيد السعيدي

22. الدكتور ياسر عبدالله أحمد باهشم

23. الشيخ يحيى جعفر طالب باجري